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Haber Giriş: 22.05.2020 - 14:03,Son Güncelleme:

Ramazanın yirmi dokuzuncu gününde iftar menüsü için nefis yemek tarifleri

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Ramazanın yirmi dokuzuncu gününde iftar menüsü için nefis yemek tarifleri
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İftar menülerinizi renklendirmek için yine çorbadan tatlıya nefis yemek tarifleri hazırladık. Siz de iftar yemeği için farklı alternatifler arıyorsanız aşağıdaki önerilerimize mutlaka bir göz atın. İşte 22 Mayıs Cuma iftar menüsü...

Yoğurt çorbaları genelde pirinç ya da buğdayla yapılıyor ama birçok kişi bu tanelerin ağızda bıraktığı histen çok hoşlanmıyor. Peki klasik yoğurtlu çorbaları sevmiyorsunuz diye bu lezzetten mahrum mu kalacaksınız? Tabii ki hayır! O halde gelsin pirinçli yoğurt çorbası tarifimiz. Yoğurt ve yumurtayla terbiye ettiğimiz bu çorbayı herkes çok beğenecek…

Pirinçsiz yoğurt çorbası tarifi
Pirinçsiz yoğurt çorbası tarifi

Pratik olsun diye kasaptan aldığınız ve lezzetine doyamadığınız kasap köftesini evde de yapabileceğinizi biliyor musunuz? Gönül rahatlığıyla kasap köftesi yemek isteyenler için kasap köftesi nasıl yapılır, nasıl pişirilir tek tek detaylı tarifimiz hemen aşağıda. Bu tarifle artık kasaptan köfte almaya son!

Kasap köftesi tarifi
Kasap köftesi tarifi

Firik, makarna üretiminde kullanılan durum buğdayının henüz yeşilken toplanması ve dış kabuklarının yakılarak ayıklanmasıyla elde edilen bir ürün. Yakıldığı için hafif isli bir kokusu olan firik, bulgurla karıştırıldığında ortaya enfes bir pilav çıkıyor. Siz de nohutlu firik pilavı tarifimizi mutlaka denemelisiniz, çok beğeneceksiniz.

Nohutlu firik pilavı tarifi
Nohutlu firik pilavı tarifi

Patlıcan, pek çok yemekte kullanılır. Kebabı da yemeği de ayrı bir güzel olur. Tabii, kullanıldığı mezeleri de atlamamak gerek. Babagannuş da onlardan biri... Közlenmiş sebzelerin en güzel hali olan bu meze, sofralarınızın baş tacı olacak. Dilerseniz salata olarak da tüketebileceğiniz babagannuş için hazırsanız, sizi mutfağa alalım. Şimdiden afiyet olsun...

Babagannuş tarifi
Babagannuş tarifi

Kadayıf hem bizim mutfağımızda hem de Ortadoğu’nun genelinde en sevilen ve en çok tüketilen tatlı malzemelerinden biri. Fıstıklısı da ayrı güzel olan kadayıfı biz bu tarifimizde cevizli yaptık. Tatlımızın püf noktası ise tepsinin tabanına sürülen tereyağı-pekmez karışımı. Bu karışım sayesinde çıtır çıtır olan ve nar gibi kızaran kadayıf tatlısının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Mutlaka deneyin…

Cevizli kadayıf tatlısı tarifi
Cevizli kadayıf tatlısı tarifi

 

 
Ev yapımı zeytinli cevizli ekmek tarifi
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