Ramazanın yirmi dokuzuncu gününde iftar menüsü için nefis yemek tarifleri

Yoğurt çorbaları genelde pirinç ya da buğdayla yapılıyor ama birçok kişi bu tanelerin ağızda bıraktığı histen çok hoşlanmıyor. Peki klasik yoğurtlu çorbaları sevmiyorsunuz diye bu lezzetten mahrum mu kalacaksınız? Tabii ki hayır! O halde gelsin pirinçli yoğurt çorbası tarifimiz. Yoğurt ve yumurtayla terbiye ettiğimiz bu çorbayı herkes çok beğenecek…

Pratik olsun diye kasaptan aldığınız ve lezzetine doyamadığınız kasap köftesini evde de yapabileceğinizi biliyor musunuz? Gönül rahatlığıyla kasap köftesi yemek isteyenler için kasap köftesi nasıl yapılır, nasıl pişirilir tek tek detaylı tarifimiz hemen aşağıda. Bu tarifle artık kasaptan köfte almaya son!

Firik, makarna üretiminde kullanılan durum buğdayının henüz yeşilken toplanması ve dış kabuklarının yakılarak ayıklanmasıyla elde edilen bir ürün. Yakıldığı için hafif isli bir kokusu olan firik, bulgurla karıştırıldığında ortaya enfes bir pilav çıkıyor. Siz de nohutlu firik pilavı tarifimizi mutlaka denemelisiniz, çok beğeneceksiniz.

Patlıcan, pek çok yemekte kullanılır. Kebabı da yemeği de ayrı bir güzel olur. Tabii, kullanıldığı mezeleri de atlamamak gerek. Babagannuş da onlardan biri... Közlenmiş sebzelerin en güzel hali olan bu meze, sofralarınızın baş tacı olacak. Dilerseniz salata olarak da tüketebileceğiniz babagannuş için hazırsanız, sizi mutfağa alalım. Şimdiden afiyet olsun...

Kadayıf hem bizim mutfağımızda hem de Ortadoğu’nun genelinde en sevilen ve en çok tüketilen tatlı malzemelerinden biri. Fıstıklısı da ayrı güzel olan kadayıfı biz bu tarifimizde cevizli yaptık. Tatlımızın püf noktası ise tepsinin tabanına sürülen tereyağı-pekmez karışımı. Bu karışım sayesinde çıtır çıtır olan ve nar gibi kızaran kadayıf tatlısının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Mutlaka deneyin…