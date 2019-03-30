Peynirim Kars’tan, bademim Datça’dan

Kaş Gökseki’deki ayakaltından uzak sayılabilecek evime ilk taşındığımda internetten sipariş ettiğim ürünlere kavuşmak biraz zor oluyordu. Her seferinde kargocularla telefon trafiği, evin yerinin tam tarifi, “Camiyle marketin arasındaki yokuştan ilk sol”lar…

Kaş pazarından haftalık pek çok ihtiyacımı alıyorum ama eksik bulduğum birçok gıda maddesini de şehir dışından temin ettiğimi fark ettim. Kars’tan, Konya’dan peynirler, Gaziantep’ten fıstık ezmeleri, İzmir’den sosisler, Datça’dan badem ezmesi, Ayvalık’tan zeytinyağı hatta muhallebi… Kargocular zamanla öğrendiler evimi, evde olmasam da telefonla arayıp kapıya bırakıyorlar. “Koray Abi, paketin var merdivenlere bıraktım.” Böylelikle sofralarıma bu ürünler sızmaya başladı. Kahvaltıma acuka, Konya küflü peyniri veya İzmir’den gurme bir sosis türünün misafir olması gibi…

İlk başta birkaç büyük girişimin domine ettiği alana zamanla yerel büyükler hatta küçük yerel butik firmalar da girmeyi başardı. İnternetten siparişin artmasıyla büyük süpermarket zincirleri de günlük ihtiyaçları gidermek için online market uygulamalarını ön plana almaya başladılar. Özellikle büyük şehirlerde bu servis çok kullanışlı olabiliyor. Ama internetten gıda siparişinin asıl faydası büyük marketlerde kendine yer bulamayan küçük üreticiye evimize girme şansı vermesi oldu. Klasik birkaç çeşit markanın dışına çıkıp çok çeşitli ürünleri tattırma fırsatı sunuyorlar.

Mesela sertifikalı, olgun Divle obruk peynirini Karaman ya da Konya’dan bir küçük üreticiden satın almak, tamamen mantar çeşitlerine kafa yoran bir küçük üreticinin farklı bir mantarının lezzetini deneyimlemek, Kars’tan gravyer getirmek ve tüm bunları sofranda buluşturmak büyük zenginlik. Çoğu zaman da uygun bir maliyetle… İlerleyen yıllarda bu üreticilerin hem ülkede hem de yurt dışında daha bilinir ve söz sahibi olmalarını, ülke çapında bilinmeyen ya da kıymeti anlaşılmamış pek çok ürünü duyulur kılmayı başaracaklarını umut ediyorum.

Siz internetten hangi gıda ürünlerini sipariş ediyorsunuz? Sosyal medyadan ya da e-posta yoluyla bana iletirseniz çok mutlu olurum.