Patlıcan musakka nasıl yapılır? Fırında patlıcan musakka tarifi

Pilav ve mezelerin yanına en çok yakışan ana yemeklerden olan musakka, genellikle ev hanımları tarafından internette en fazla araştırılan tarifler arasında yer alıyor. Siz de menünüzde patlıcan musakkaya yer vermek istiyorsanız, işte patlıcan musakka yapımı ve malzemeleri.

Patlıcan Musakka Tarifi

Malzemeler:

4 adet orta boy patlıcan

350 gram kıyma

3 adet yeşil biber

2 adet domates

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı salça

Tuz

Karabiber

Pul biber

Patlıcan Musakka Nasıl Yapılır?

Alaca soyduğunuz patlıcanları yuvarlak yuvarlak dilimleyin.

Patlıcanları yarım saat kadar tuzlu suda bekletin.

Bu esnada kıymalı sosu hazırlayın.

Soğanları yemeklik, domatesleri ise küçük küpler halinde doğrayın.

Biberleri de ince halkalar halinde doğrayın.

Sarımsakları ise ince ince kıyın.

Kıymayı tavada sıvı yağla kavurun.

Kıymaya önce soğanı sonra da biberi ilave edin ve kavurmaya devam edin.

Son olarak sarımsakları, domatesi, salçayı ve baharatları ilave edin.

Domatesler suyunu çekince 1 çay bardağı daha su ekleyin ve suyunu iyice çekene kadar pişirin.

Tuzlu sudan çıkardığınız patlıcanları kağıt havluyla kurulayın.

Sıvı yağda kızarttığınız patlıcanları fazla yağının çekilmesi için kağıt havlunun üzerine çıkarın.

Ardından patlıcanları fırın kabının tabanına dizip üzerine de kıymalı sosu yayın.

1 su bardağı sıcak su ekleyip kapağını kapatın ve fırında 180 derecede 15 dakika kadar pişirin.

Dilerseniz patlıcan musakkanın üzerine fırına vermeden önce kaşar rendeleyebilirsiniz.

Kaşarlar kızarmaya başladığında fırından alın ve sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun...