Kalburabastı tarifi (Videolu)
Kalburabastı, irmikle hazırlanan kıyır kıyır hamuru ve bol ceviziyle şerbetli tatlılar arasında saray mutfağından bugüne uzanan en özel lezzetlerden biri sayılıyor. Tam kıvamında çekmiş soğuk şerbetiyle bayram sofralarının ve kalabalık misafir sofralarının vazgeçilmez klasiği oluyor. Hem sunumuyla göz dolduran hem de her ısırıkta damağa yayılan tereyağının tadıyla iştah kabartan bu tarif, ev yapımı tatlıların nefis seçeneklerinden birini sofralara sunuyor. İşte, videolu anlatımıyla kalburabastı tarifi ve malzemeleri...

Servis: 4 - 6 Kişilik
Süre: 30-60 dk
Orta

Malzemeler

  • 125 gram tereyağı
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı yoğurt
  • 1 çay bardağı irmik
  • 1 adet yumurta
  • 1 tutam tuz
  • 1 paket vanilya
  • 3.5 su bardağı un
  • 1 su bardağı ceviz
  • Şerbeti için:
  • 3 su bardağı toz şeker
  • 3 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

Servis için:

  • Hindistan cevizi ve toz Antep fıstığı
Nasıl Yapılır
  1. Şerbetin hazırlanması
    Şerbeti için, bir tencereye şeker ve suyu ekleyip karıştırın. 15 dakika kaynatıp limon suyunu ilave edin. 5 dakika daha kaynatın ve ocaktan alıp soğumaya bırakın.
  2. Hamurun hazırlanması
    Hamuru için un hariç tüm malzemeleri karıştırın. Unu yavaş yavaş ilave ederek ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun.
  3. Şekillendirme aşaması
    Hamuru eşit bezelere ayırın. Her bezeyi bir mutfak rendesine bastırıp küçük parçalar halinde açın. İçlerine ceviz koyup kapatın. Bütün bezeler bitene kadar aynı işlemi uygulayın.
  4. Pişirme aşaması
    Yağlı kağıt serili tepsiye dizin ve önceden ısıtılmış 185 derece fırında 30-35 dakika kadar kontrollü pişirin.
  5. Şerbetleme aşaması
    Fırından çıkan sıcak tatlıları tepsiye dizin. Sıcak tatlıların üzerine soğuyan şerbeti gezdirin. 1-2 saat kadar şerbetini çekmesi için dinlendirin.
  6. Servis aşaması
    Hindistan cevizi ve toz Antep fıstığı ile süsleyerek servis edin.
  7. Afiyet olsun!
