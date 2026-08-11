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Hürriyet LezizzTariflerGlutensiz cookie dondurma tarifi (Videolu)
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Glutensiz cookie dondurma tarifi (Videolu)

Glutensiz cookie dondurma tarifi (Videolu)

5
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Muzun doğal tatlılığı ve süzme yoğurdun hafifliğiyle hazırlanan glutensiz cookie dondurma, sıcak yaz günlerinde sofranıza ferahlatıcı bir lezzet katıyor. Glutensiz çıtır bisküvi parçaları ile damla çikolatalarla buluşan bu enfes tat, hem sunumuyla hem lezzetiyle büyük küçük herkesin beğenisini kazanıyor. Az malzemeyle kısa sürede hazırlanarak günün yorgunluğunu unutturacak serinletici bir lezzet oluyor. İşte, glutensiz cookie dondurma için videolu tarif ve adım adım yapılış aşamaları...

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Glutensiz cookie dondurma tarifi (Videolu)
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Glutensiz cookie dondurma tarifi (Videolu)
Glutensiz cookie dondurma tarifi (Videolu)
cakeServis:2 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeKolay

Malzemeler

  • 3 adet olgun muz
  • 8 yemek kaşığı süzme yoğurt
  • 2 paket Schar Honeygrams bisküvi
  • 2 yemek kaşığı damla çikolata
Nasıl Yapılır
  1. Hazırlık aşaması
    Muzları dilimleyip buzlukta dondurun. Bisküvileri bir kap içerisine ufalayın.
  2. Birleştirme aşaması
    Donmuş muzları süzme yoğurtla birlikte mutfak robotuna alıp pürüzsüz bir kıvam alana çekin. Damla çikolataları ve ufalanmış bisküvileri ilave edip karıştırın.
  3. Servis aşaması
    Dondurmayı sunum bardaklarına alıp bisküviyle süsleyerek servis edin.
  4. Afiyet olsun!
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