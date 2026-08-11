Glutensiz cookie dondurma tarifi (Videolu)

Muzun doğal tatlılığı ve süzme yoğurdun hafifliğiyle hazırlanan glutensiz cookie dondurma, sıcak yaz günlerinde sofranıza ferahlatıcı bir lezzet katıyor. Glutensiz çıtır bisküvi parçaları ile damla çikolatalarla buluşan bu enfes tat, hem sunumuyla hem lezzetiyle büyük küçük herkesin beğenisini kazanıyor. Az malzemeyle kısa sürede hazırlanarak günün yorgunluğunu unutturacak serinletici bir lezzet oluyor. İşte, glutensiz cookie dondurma için videolu tarif ve adım adım yapılış aşamaları...