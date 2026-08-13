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Çilekli milkshake tarifi (Videolu)

Çilekli milkshake tarifi (Videolu)

5
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Taze çileklerin ferahlatıcı tadı, dondurmanın lezzeti ve soğuk sütle buluşarak sıcak yaz günlerinde içinizi serinletiyor. Sadece üç malzemeyle birkaç dakikada hazırlayabileceğiniz bu pratik tarif, tatlı ihtiyacınızı en doğal yoldan karşılarken her yudumda keyif veriyor. Pembe rengi ve köpük köpük kıvamıyla bardağa doldurulduğu anda büyük küçük herkesin favorisi olmaya aday oluyor. İşte, çilekli milkshake için videolu tarif ve adım adım yapılış aşamaları...

Lezizz
Lezizz
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Çilekli milkshake tarifi (Videolu)
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Çilekli milkshake tarifi (Videolu)
Çilekli milkshake tarifi (Videolu)
cakeServis:2 Kişilik
cookSüre:30 dk
cakeKolay

Malzemeler

  • 15 adet çilek
  • 2 su bardağı süt
  • 3 top dondurma (çilekli veya sade)
Nasıl Yapılır
  1. Hazırlık aşaması
    Çileklerin yapraklarını ayıklayın. Bol suda yıkayıp süzün.
  2. Birleştirme aşaması
    Çilekleri, sütü ve dondurmayı blendere alın. Pürüzsüz ve köpüklü bir kıvam elde edene kadar çekin.
  3. Servis aşaması
    Hazırladığınız çilekli milkshake'i bardaklara paylaştırıp soğuk servis edin.
  4. Afiyet olsun!
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