Taze çileklerin ferahlatıcı tadı, dondurmanın lezzeti ve soğuk sütle buluşarak sıcak yaz günlerinde içinizi serinletiyor. Sadece üç malzemeyle birkaç dakikada hazırlayabileceğiniz bu pratik tarif, tatlı ihtiyacınızı en doğal yoldan karşılarken her yudumda keyif veriyor. Pembe rengi ve köpük köpük kıvamıyla bardağa doldurulduğu anda büyük küçük herkesin favorisi olmaya aday oluyor. İşte, çilekli milkshake için videolu tarif ve adım adım yapılış aşamaları...