Glutensiz limon soslu muhallebi (Videolu)

Taze limon kabuklarının ferahlatıcı lezzeti ve ipek gibi muhallebinin hafifliğiyle hazırlanan glutensiz limon soslu muhallebi, sıcak günlerde içinizi serinleten nefis bir seçenek oluyor. Limon çanakları içinde servis edilen muhallebisi ve yaban mersini süslemesiyle çay saatlerinde hazırlanan tabaklara çok yakışıyor. Glutensiz beslenenler ve hafif tatlı severler için enfes bir fikir olan bu tarif, mutfakta kolayca hazırlanıyor. İşte, glutensiz limon soslu muhallebi için videolu tarif ve adım adım yapılış aşamaları...