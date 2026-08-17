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Hürriyet LezizzTariflerGlutensiz limon soslu muhallebi (Videolu)
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Glutensiz limon soslu muhallebi (Videolu)

Glutensiz limon soslu muhallebi (Videolu)

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Taze limon kabuklarının ferahlatıcı lezzeti ve ipek gibi muhallebinin hafifliğiyle hazırlanan glutensiz limon soslu muhallebi, sıcak günlerde içinizi serinleten nefis bir seçenek oluyor. Limon çanakları içinde servis edilen muhallebisi ve yaban mersini süslemesiyle çay saatlerinde hazırlanan tabaklara çok yakışıyor. Glutensiz beslenenler ve hafif tatlı severler için enfes bir fikir olan bu tarif, mutfakta kolayca hazırlanıyor. İşte, glutensiz limon soslu muhallebi için videolu tarif ve adım adım yapılış aşamaları...

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Glutensiz limon soslu muhallebi (Videolu)
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Glutensiz limon soslu muhallebi (Videolu)
Glutensiz limon soslu muhallebi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeKolay

Malzemeler

  • 4 büyük limon
  • 2.5 su bardağı süt
  • 3 yemek kaşığı Schar Mix C Patisserie un
  • 3 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 paket vanilin
  • 1 adet limon kabuğu rendesi
  • Yarım adet limonun suyu

Üzeri için:

  • Limon kabuğu rendesi
  • Taze nane
  • Yaban mersini
Nasıl Yapılır
  1. Limonların hazırlanması
    Limonları yıkayıp kurulayın. Ortadan ikiye yatay şekilde kesip içlerini dikkatlice oyun. Limon içlerini süzgece alıp kaşıkla ezerek suyunu çıkarın. Hazırladığınız limon kabuklarını buzdolabında bekletin.
  2. Muhallebinin hazırlanması
    Bir tencereye süt, un ve şekeri alın. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirin. Muhallebiyi ocaktan aldıktan sonra tereyağı, vanilya ve rendelenmiş limon kabuğunu ekleyip karıştırın. Muhallebi ılındıktan sonra limon suyunu ilave edip tekrar karıştırın.
  3. Soğutma aşaması
    Buzdolabından çıkardığınız limon kabuklarını hazırladığınız muhallebi ile doldurun. Üzerlerini bir kaşığın arkasıyla düzeltin. Buzdolabına alıp birkaç saat soğutun.
  4. Servis aşaması
    Servis tabağına alıp üzerlerini rendelenmiş limon kabuğu, taze nane yaprakları ve yaban mersini ile süsleyerek servis edin.
  5. Afiyet olsun!
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