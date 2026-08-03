Glutensiz şeftalili tart tarifi (Videolu)

Glutensiz şeftalili tart, kıyır kıyır tabanı, ipek gibi kreması ve şeftalinin ferahlatan lezzetiyle yaz aylarının en sevilen tatlıları arasında yer alıyor. Mevsimin taze şeftalileri ve glutensiz un ile hazırlanan bu tarif, tatlı krizlerine enfes bir çözüm oluyor. Glutensiz tart tabanına yayılan yumuşacık kreması ve üzerine eklenen şeftali sosuyla her lokmada damak çatlatan bir lezzet sunuyor. Çay ve kahve saatlerine çok yakışan bu nefis lezzet, mutfakta kolayca hazırlanıyor. İşte, glutensiz şeftalili tart için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...