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Hürriyet LezizzTariflerGlutensiz şeftalili tart tarifi (Videolu)
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Glutensiz şeftalili tart tarifi (Videolu)

Glutensiz şeftalili tart tarifi (Videolu)

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Glutensiz şeftalili tart, kıyır kıyır tabanı, ipek gibi kreması ve şeftalinin ferahlatan lezzetiyle yaz aylarının en sevilen tatlıları arasında yer alıyor. Mevsimin taze şeftalileri ve glutensiz un ile hazırlanan bu tarif, tatlı krizlerine enfes bir çözüm oluyor. Glutensiz tart tabanına yayılan yumuşacık kreması ve üzerine eklenen şeftali sosuyla her lokmada damak çatlatan bir lezzet sunuyor. Çay ve kahve saatlerine çok yakışan bu nefis lezzet, mutfakta kolayca hazırlanıyor. İşte, glutensiz şeftalili tart için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...

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Glutensiz şeftalili tart tarifi (Videolu)
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Glutensiz şeftalili tart tarifi (Videolu)
Glutensiz şeftalili tart tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

Hamuru için:

  • 1.5 su bardağı Schar Mix B Bread un
  • 4 yemek kaşığı soğuk tereyağı
  • 8 yemek kaşığı pudra şekeri
  • 1 adet yumurta
  • 1 çay kaşığı vanilin

Kreması için:

  • 1 su bardağı süt
  • 3 yemek kaşığı Schar Mix C Patisserie un
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 2 yemek kaşığı şeker
  • 1 çay kaşığı vanilin

Şeftali sosu için:

  • 3-4 adet şeftali
  • 1 yemek kaşığı nişasta
  • Yarım çay bardağı su
  • 1 yemek kaşığı kayısı reçeli

Üzeri için:

  • Kırık Antep fıstığı
Nasıl Yapılır
  1. Hamurun hazırlanması
    Unu ve pudra şekerini bir karıştırma kabına alın. Soğuk tereyağını ekleyip kum kıvamına gelene kadar yoğurun. Yumurta ve vanilini ilave edin. Hamuru streç filme sarıp 30 dakika buzdolabında dinlendirin. Dinlenen hamuru tart kalıbına eşit şekilde yayın. Tart hamurunun bütün tabanına bir çatal yardımıyla iz verin.
  2. Pişirme aşaması
    Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Fırından çıkarıp soğumaya bırakın.
  3. Kremanın hazırlanması
    Süt, un, yumurta sarısı ve şekeri bir tencereye alın. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirin. Ocaktan aldıktan sonra vanilyayı ekleyip karıştırın. Buzdolabına alıp soğutun. Hazırladığınız kremayı tart tabanının üzerine eşit şekilde yayın.
  4. Şeftalili sosun hazırlanması
    Küp küp doğranmış şeftalileri küçük bir tencereye alın. Üzerine su ve nişastayı ekleyip kıvam alana kadar pişirin. Kayısı reçelini ekleyip karıştırın. Hazırladığınız sosu buzdolabında soğutup kremanın üzerine yayın.
  5. Servis aşaması
    Dilimleyip servis tabağına alın. Kırık Antep fıstığı serpiştirerek servis edin.
  6. Afiyet olsun!
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