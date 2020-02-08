Kahvaltıya yeni bir renk: Üç peynirli zerdeçallı patlıcan mezesi
Yer aldığı her yemeğe mükemmel lezzet katan patlıcan, şimdi de zerdeçalla buluşuyor! Damaklarınıza şölen yaşatacak bu tarif, lezzetinin yanı sıra sağlıklı olduğu için de vazgeçilmezlerinizden biri olacak. Hazırsanız, mezenin sırrını vermeye başlıyoruz. Şimdiden afiyet olsun!
Malzemeler:
250 gram rendelenmiş tulum peyniri
250 gram süzme peyniri
250 gram eritme peyniri ve 250 gram süzme yoğurt
2 adet köy patlıcanı
4 ya da 5 adet sivri biber
3 ya da 4 adet orta boy salatalık
1 çay bardağı zeytinyağı
1 demet nane
1 çay kaşığı zerdeçal.
Yapılışı:
Patlıcanlar közlenip soyulur, suları süzüldükten sonra bir kaba konur.
İnce ince doğranan sivri biberler ve salatalıklar eklenir.
Peynirler ve süzme yoğurt da eklenerek hepsi karıştırılır.
1 çay kaşığı zerdeçalla süslenerek sunuma hazırlanır.
Püf noktası: Kıyılmış naneyi mezemiz kararmaması için sunuma çıkmadan 5-10 dakika önce karıştırıyoruz. Sunuma çıkarken mevsimine göre 3-4 nar tanesiyle ve hafif zeytinyağıyla süslenerek sunuma hazırlanır.
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