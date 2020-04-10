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GeriNurten Tuncer Kahvaltı sofrasının mis kokulu misafiri: Mandalina reçeli
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Haber Giriş: 10.04.2020 - 17:30,Son Güncelleme:

Kahvaltı sofrasının mis kokulu misafiri: Mandalina reçeli

Nurten Tuncer
Nurten Tuncer
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Nurten Tuncer
Nurten Tuncer
Kahvaltı sofrasının mis kokulu misafiri: Mandalina reçeli
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Sofralarınızı mis kokutacak ve sağlıkla dolduracak yepyeni bir tarif sizlerle. Hem lezzeti hem doğalıyla tadına damağınızda kalacak. Şimdiden afiyet olsun :)

Malzemeler:

1 kilogram ince kabuklu mandalina

2 yemek kaşığı sirke

750 gram şeker

Yarım limonun suyu

2 su bardağı portakal veya mandalina suyu

1 su bardağı su

Kahvaltı sofrasının mis kokulu misafiri: Mandalina reçeliYapılışı:

Mandalinalar yıkanıp 5 dakika sirkeli suda bekletilir.

Yıkanan mandalinalar kaynayan suda 5 dakika kaynatılır. Ardından sudan çıkarılıp süzülür.

Mandalinalar, yeniden başka kaynayan bir suda 5 dakika daha kaynatılır ve yeniden çıkartılıp süzülür.

Bu işlem toplam 3 kere yapılır.

Bu tekrarlanan işlem sayesinde mandalinaların acısı çıkmış oluyor.

Son olarak kaynayan sudan çıkarılıp süzülen mandalinaların daha parlak bir görüntüye kavuşması için soğuk suya atılıp bir süre bekletilir.

Soğuk suda bekletilen ve soğuyan mandalinalar çıkarılıp süzülür.

Mandalinalar ortadan ikiye ayrılır.

Çekirdekleri varsa ayıklanır.

İkiye ayrılan mandalinalar büyük bir tencereye alınır ve üzerine şeker eklenir.

Ardından 1 su bardağı su, 2 su bardağı portakal veya mandalina suyu eklenir.

Mandalinalar ile şeker özleşinceye kadar kısık ateşte (5-10 dakika) kaynatılır.

Kısık ateşte 5-10 dakika kaynadıktan sonra yüksek ateşte köpürünceye, mandalinalar kristalleşinceye kadar kaynatılır. Daha sonra üzerindeki köpükler alınır.

İçerisine yarım limonun suyu sıkılıp eklenir.

Henüz sıcakken kavanozlanır. Kavanozlar ters çevrilerek saklanır.

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Nurten Tuncer
Nurten Tuncer
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