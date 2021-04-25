Havuç çorbası nasıl yapılır? Havuç çorbası tarifi
Havuç çorbası, besleyici bir şeyler arayanlar için bire bir. A vitamini kaynağı olan havuca, süt de ilave edilince daha da lezzetli hale geliyor. Kısa sürede ve pratik bir şekilde hazırlanan bu çorbaya sofranızda yer açın. Peki havuç çorbası nasıl yapılır? Havuç çorbası tarifi...
Sağlık açısından faydalı bir besin olan havucun çorbasını hazırlamaya ne dersiniz? Üstelik pratik olmasının yanı sıra oldukça da lezzetli. İçerisine eklenen sütle de tadına doyum olmuyor. Eğer denemek isterseniz, havuç çorbası tarifini sizin için derledik.
MALZEMELER:
3 adet havuç
2 çorba kaşığı un
1,5 su bardağı süt
5 su bardağı sıcak su
4 çorba kaşığı sıvı yağ ya da zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
NASIL YAPILIR?
Havuçları rendeleyin. Daha sonra tencereye alıp zeytinyağı ile soteleyin. Havuçlar yumuşadıktan sonra yavaş yavaş unu ekleyip karıştırın. Birkaç dakika sonra su ve sütü ilave edin. Güzelce karıştırıp tuz ve karabiberi de ekleyin. Kaynadıktan sonra çorbanızı blender'dan geçirin ve bir taşım kaynatın. Dilerseniz üzerine kekik serperek servis edebilirsiniz.