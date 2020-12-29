Yılbaşı öncesi kavurgaya talep arttı

Hepsini ayrı ayrı odun ateşi üzerinde saçta kavurup daha sonra harmanlayarak kavurga yaptığını anlatan Şimşek, "Hepsi saçta kavrulsa da süreleri farklı. Özellikle nohudu önce ıslatıp daha sonra da meşe külü kullanarak kavuruyorum. Bu yüzden nohut daha yumuşak ve uzun süre taze kalıyor. Melengiç ise kavurgaya ayrı bir lezzet katıyor. Çocukluk yıllarımızda okulda düzenli olarak kavurga dağıtılırdı. Başlı başına bir kültür ve bu kültürü eskiden nasıl yapılıyor ise aynı şekilde devam ettiriyoruz" dedi.