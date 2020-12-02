Yerli buğday tohumu ’sorgül’ dördüncü kez toprakla buluştu

Projenin Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü tarafından desteklendiğini anlatan Demir, "Burada kadın çiftçilerle birlikte bir proje yürütüldü. Dünyanın karşı karşıya olduğu susuzluk problemine karşılık biz öncelikle susuz tarımı yaygınlaştırmak noktasında biz bu projeyi önemsiyoruz. Projede 310 kadın eğitim aldı. Bu bölgede tarımda kadın çiftçilerin çok fazla adı olmuyor. Ama biz bu projede bu kadınlara eğitim vererek burada çalışmalarına destek olduk" diye konuştu.