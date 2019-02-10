MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Mutfak TüyolarıYediklerimizin hangisi sebze, hangisi meyve? Çok şaşıracaksınız!
GeriMutfak Tüyoları Yediklerimizin hangisi sebze, hangisi meyve? Çok şaşıracaksınız!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Mutfak Tüyoları
Kaynak: INSIDER Çeviren: Sevin Turan Fotoğraflar: Ingimage ve Alamy
Haber Giriş: 10 Şubat 2019 - 23:36 | 

Yediklerimizin hangisi sebze, hangisi meyve? Çok şaşıracaksınız!

Yaygın olarak sebze zannedilen meyveler ve meyve zannedilen sebzeler hangileri? İşte ilk akla gelen birkaç tanesi…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Mutfaklarımızın olmazsa olmazları sebzeler ve meyveler. Ancak bizim yemek yaparken sebze ya da meyve olarak sınıflandırdığımız bazı yiyecekleri bilim insanları o kategoriye koymuyor.

2
Abone Olgoogle-news

Botanik uzmanlarının bakış açısından, çiçekli bir bitkinin yumurtalığından üreyen her şey meyve sayılıyor. Bitkilerin diğer tüm parçaları ise sebze kategorisine giriyor.

3
Abone Olgoogle-news

Peki yaygın olarak sebze zannedilen meyveler ve meyve zannedilen sebzeler hangileri? İşte ilk akla gelen birkaç tanesi…

4
Abone Olgoogle-news

En yaygın olarak karıştırılanların başında domates geliyor. İçinde çekirdekleri olduğu için domates teknik anlamda meyve sayılıyor.

5
Abone Olgoogle-news

Ancak ticaret söz konusu olduğunda domatesler sebze kategorisinde yer alıyor. Hatta ABD’de 1800’lü yıllarda yüksek mahkemede görülen bir davayla domates kanunen sebze ilan edilmiş.

6
Abone Olgoogle-news

Türkiye’de ışkın ya da dağ muzu diye de bilinen ravent, lezzeti nedeniyle meyve kategorisinde yer alıyor ve çok sayıda tatlının malzemesi olarak kullanılıyor. 1947’de görülen bir başka davada da mahkeme raventi meyve ilan etmiş.

7
Abone Olgoogle-news

Ancak ravent aslında çok yıllık bir sebze çünkü sadece sapları yeniyor. Kökleri ve yaprakları ise böbreklerde zehir etkisi yapan oksalik asit maddesini taşıdığı için yenmesi doğru değil.

8
Abone Olgoogle-news

Üzümün meyve olduğundan kimsenin şüphesi yok. İçinde çekirdeği var ve tatlı çünkü.

9
Abone Olgoogle-news

Ancak asmanın yaprakları sebze kategorisine giriyor. Örneğin sarma bir sebze yemeği…

10
Abone Olgoogle-news

Avokado tatlı olmadığı ve tuzlu tariflerde kullanıldığı için genelde sebze zannediliyor ancak aslında meyve.

11
Abone Olgoogle-news

Hatta avokado tek çekirdekli meyveler kategorisinde yer alıyor.

12
Abone Olgoogle-news

Taze fasulye denince hiçbirimizin aklına meyve gelmiyor değil mi? Fasulye nedir diye düşününce hepimiz otomatikman sebze cevabını veriyoruz.

13
Abone Olgoogle-news

Ancak içinde taneleri yani tohumları olduğu için taze fasulye meyve kategorisinde yer alıyor.

14
Abone Olgoogle-news

Birçok tahıl, bitkinin tohumu ya da çiçeği olduğu için meyveler arasında sayılıyor. Ancak mısırın durumu biraz farklı.

15
Abone Olgoogle-news

Mısır nasıl yediğinize bağlı olarak hem sebze hem de meyve sayılabiliyor. Koçanın üzerindeyken yenen mısır sebze, tanelenmiş halde yenen mısır ise meyve.

16
Abone Olgoogle-news

Salatalık ve kabağı görünce sebze diyoruz. Peki ya bu ikisiyle aynı aileden gelen (Cucurbitaceae) karpuza ne diyeceğiz?

17
Abone Olgoogle-news

İlk aklınıza gelen cevap meyveyse yanılıyorsunuz çünkü karpuz da en yakın akrabaları gibi bir sebze aslında.

18
Abone Olgoogle-news

Domatesin yakın dostu patlıcan da birçoğumuz için sebze sınıfında. Sonuçta meyveyle karnıyarık olmaz diye düşünüyoruz.

19
Abone Olgoogle-news

Halbuki içindeki minik çekirdekler, patlıcanı da meyve sınıfına sokuyor.

20
Abone Olgoogle-news

Sebze olarak tükettiğimiz ama aslında meyve olan bir diğer yiyecek de bamya.

21
Abone Olgoogle-news

Çünkü bamya diye bildiğimiz şey aslında bamya bitkisinin tohumlarının içinde yer aldığı bir kesecikten başka bir şey değil.

22
Abone Olgoogle-news

Kahvaltılarımızın olmazsa olmazlarından zeytin için ne düşünürsünüz? Sizce zeytin sebze midir, meyve mi?

23
Abone Olgoogle-news

Doğru cevap meyve olacak. Çünkü hem zeytin bir çiçeğin gelişmiş hali olarak ortaya çıkıyor hem de içinde çekirdekleri bulunuyor.

24
Abone Olgoogle-news

Meyve denilince akla tatlı şeyler geldiğinde biberin meyve olması çok şaşırtıcı geliyor. Halk arasında meyve olarak sınıflandırmaya alışık olmasak da botanikçiler bunun aksini söylüyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi