Yaz aylarında serinleten sağlıklı ve lezzetli içecek tarifleri

Buz gibi fesleğenli limonata tarifi Malzemeler:



4 adet limon

1 adet misket limonu

4 yemek kaşığı bal

10-15 yaprak fesleğen

1,5 litre su



Yapılışı: Limonların suyunu bir kaba sıkın. Üzerine balı ilave edin ve bal eriyene kadar karıştırın. Daha sonra 1,5 litre suyu ve fesleğen yapraklarını karışıma ilave edin. Buzdolabında 3 saat beklettikten sonra dilerseniz buz ilave ederek içebilirsiniz.