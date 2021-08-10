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Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 - 14:36 | 

Yaz aylarında serinleten sağlıklı ve lezzetli içecek tarifleri

Sıcak aylar geldiğinde vücudumuzun en çok istediği şey içimizi serinleten, sıvı ihtiyacımızı karşılayan soğuk içecekler oluyor. Ancak asitli, gazlı, kremalı veya şeker içeren soğuk içeceklerin vücudumuza faydadan çok zararı bulunuyor. Bu tür içeceklerin fazla tüketilmesi farketmeden aşırı kalori alımına neden olurken; asitli içeceklerdeki fosforik asit kemiklerdeki kalsiyumun miktarını azaltarak kemik erimesi riskini arttırıyor. Peki, bu sıcaklarda içilecek hem sağlıklı olacak hem de içimizi ferahlatacak bir içecek var mı? İşte yaz aylarında serinleten sağlıklı ve lezzetli içecek tarifleri...

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Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak, yaz ayları için birbirinden lezzetli ve serinleten içecek tariflerini paylaştı.

2Buz gibi fesleğenli limonata tarifi

Buz gibi fesleğenli limonata tarifi

Malzemeler:

4 adet limon
1 adet misket limonu
4 yemek kaşığı bal
10-15 yaprak fesleğen
1,5 litre su

Yapılışı: Limonların suyunu bir kaba sıkın. Üzerine balı ilave edin ve bal eriyene kadar karıştırın. Daha sonra 1,5 litre suyu ve fesleğen yapraklarını karışıma ilave edin. Buzdolabında 3 saat beklettikten sonra dilerseniz buz ilave ederek içebilirsiniz.

3Ananaslı zencefilli gazoz tarifi

Ananaslı zencefilli gazoz tarifi

Malzemeler:

4 yuvarlak dilim ananas
Fındık büyüklüğünde taze zencefil
Yarım adet limon
2 şişe maden suyu
Buz

Yapılışı: Dilimlenmiş ananası ve taze zencefili mutfak robotunda çekin. Daha sonra karışımın üzerine yarım adet limonu sıkın. Üzerine 2 adet soğuk maden suyu ve buz küpleri ekleyerek tüketebilirsiniz.

4Meyveli shake tarifi

Meyveli shake tarifi

Malzemeler:

8 adet çilek
1 dilim çekirdeği çıkartılmış karpuz
1 su bardağı süt
Yarım çay kaşığı vanilya

Hazırlanışı: Tüm malzemeleri mutfak robotunda geçirin. İşte bu kadar.

5Ferahlatan kefir tarifi

Ferahlatan kefir tarifi

Malzemeler:

1 adet salatalık
6 yaprak nane
1 su bardağı sade kefir
1 çay bardağı maden suyu

Yapılışı: Tüm malzemeleri mutfak robotundan geçirin. İçmeden önce üzerine buz küpleri ekleyebilirsiniz.

6Ananaslı içecek tarifi

Ananaslı içecek tarifi

Malzemeler:

1 yuvarlak dilim ananas
1 yemek kaşığı sıkılmış limon suyu
1 fındık büyüklüğü kadar zencefil
200 ml demlenmiş yeşil çay
1 orta boy salatalık

Hazırlanışı: Tüm malzemeleri mutfak robotu ile çekin. Buzdolabında 2 saat soğuttuktan sonra tüketebilirsiniz.

7Reyhanlı ayran tarifi

Reyhanlı ayran tarifi

Malzemeler:

500 gr yoğurt
10-15 yaprak taze reyhan
Yarım çay kaşığı tuz
1 su bardağı içme suyu
Buz küpleri

Yapılışı: Tüm malzemeleri mutfak robotundan geçirin. Buz küplerini ekleyerek servis edebilirsiniz.

8Naneli ferahlatan su tarifi

Naneli ferahlatan su tarifi

Malzemeler:

2 adet salatalık
3 yuvarlak dilim limon
10 adet nane
2 litre su

Hazırlanışı: Salatalıkları ince ince dilimleyip limon dilimleri ile birlikte bir sürahiye koyun. Üzerine içme suyu ve nane yapraklarını ekleyin.

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