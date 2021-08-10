Yaz aylarında serinleten sağlıklı ve lezzetli içecek tarifleri
Sıcak aylar geldiğinde vücudumuzun en çok istediği şey içimizi serinleten, sıvı ihtiyacımızı karşılayan soğuk içecekler oluyor. Ancak asitli, gazlı, kremalı veya şeker içeren soğuk içeceklerin vücudumuza faydadan çok zararı bulunuyor. Bu tür içeceklerin fazla tüketilmesi farketmeden aşırı kalori alımına neden olurken; asitli içeceklerdeki fosforik asit kemiklerdeki kalsiyumun miktarını azaltarak kemik erimesi riskini arttırıyor. Peki, bu sıcaklarda içilecek hem sağlıklı olacak hem de içimizi ferahlatacak bir içecek var mı? İşte yaz aylarında serinleten sağlıklı ve lezzetli içecek tarifleri...
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1
Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak, yaz ayları için birbirinden lezzetli ve serinleten içecek tariflerini paylaştı.
2
Buz gibi fesleğenli limonata tarifi
Malzemeler:
4 adet limon 1 adet misket limonu 4 yemek kaşığı bal 10-15 yaprak fesleğen 1,5 litre su
Yapılışı: Limonların suyunu bir kaba sıkın. Üzerine balı ilave edin ve bal eriyene kadar karıştırın. Daha sonra 1,5 litre suyu ve fesleğen yapraklarını karışıma ilave edin. Buzdolabında 3 saat beklettikten sonra dilerseniz buz ilave ederek içebilirsiniz.
3
Ananaslı zencefilli gazoz tarifi
Malzemeler:
4 yuvarlak dilim ananas Fındık büyüklüğünde taze zencefil Yarım adet limon 2 şişe maden suyu Buz
Yapılışı: Dilimlenmiş ananası ve taze zencefili mutfak robotunda çekin. Daha sonra karışımın üzerine yarım adet limonu sıkın. Üzerine 2 adet soğuk maden suyu ve buz küpleri ekleyerek tüketebilirsiniz.
4
Meyveli shake tarifi
Malzemeler:
8 adet çilek 1 dilim çekirdeği çıkartılmış karpuz 1 su bardağı süt Yarım çay kaşığı vanilya
Hazırlanışı: Tüm malzemeleri mutfak robotunda geçirin. İşte bu kadar.
5
Ferahlatan kefir tarifi
Malzemeler:
1 adet salatalık 6 yaprak nane 1 su bardağı sade kefir 1 çay bardağı maden suyu
Yapılışı: Tüm malzemeleri mutfak robotundan geçirin. İçmeden önce üzerine buz küpleri ekleyebilirsiniz.
6
Ananaslı içecek tarifi
Malzemeler:
1 yuvarlak dilim ananas 1 yemek kaşığı sıkılmış limon suyu 1 fındık büyüklüğü kadar zencefil 200 ml demlenmiş yeşil çay 1 orta boy salatalık
Hazırlanışı: Tüm malzemeleri mutfak robotu ile çekin. Buzdolabında 2 saat soğuttuktan sonra tüketebilirsiniz.
7
Reyhanlı ayran tarifi
Malzemeler:
500 gr yoğurt 10-15 yaprak taze reyhan Yarım çay kaşığı tuz 1 su bardağı içme suyu Buz küpleri
Yapılışı: Tüm malzemeleri mutfak robotundan geçirin. Buz küplerini ekleyerek servis edebilirsiniz.
8
Naneli ferahlatan su tarifi
Malzemeler:
2 adet salatalık 3 yuvarlak dilim limon 10 adet nane 2 litre su
Hazırlanışı: Salatalıkları ince ince dilimleyip limon dilimleri ile birlikte bir sürahiye koyun. Üzerine içme suyu ve nane yapraklarını ekleyin.