Üzüm suyuna un katılarak yapılıyor, çocuklar ve turistler çok seviyor

"Ankara, Niğde, Kayseri gibi çevre illerin yanı sıra turistler de lezzetli ve doğal olduğu için tercih ediyorlar. Anadolu jelibonu olarak biliniyor. Çocuklar daha çok talep ediyor. Farklı illerden siparişler olunca kargoyla da adrese teslim gönderiyoruz."