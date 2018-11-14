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Hürriyet
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Yemek Kültürü
AA
Haber Giriş: 14 Kasım 2018 - 13:00 | 

Uşak'ın damak çatlatan lezzetleri

Uşak mutfağının önemli damak tatları arasında bulunan "gümlü kebabı", "zini hamursuzu" ve "demir tatlısı", farklı lezzet arayanlara alternatif sunuyor.

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Birbirinden farklı yemekleriyle adeta keşfedilmeyi bekleyen Uşak mutfağının vazgeçilmezleri arasında gümlü kebabı, zini hamursuzu ve demir tatlısı yer alıyor.

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Her mevsim mutfaklarda başköşede yer alan bu üç lezzette yörede yetişen et ve tarım ürünleri kullanılıyor.

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Uşak Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Fatih Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uşak yöresi yemeklerini tanıtmak için çaba harcadıklarını söyledi.

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Kuzu etinden yapılan gümlü kebabının yöre mutfağında diğer lezzetlerden bir adım öne çıktığını belirten Demir, "Kuzu eti, bakır kapta patates, domates ve nohutla yaklaşık 5 saat yavaş yavaş pişirilir. Hava almasın diye kabın ağzı hamura kapatılır. Keçi eti ile de yapılabilir" dedi.

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Özellikle Ulubey ilçesinde sık tüketilen, un, şeker, haşhaş ve tahin ile yapılan zini hamursuzunun yöre mutfağının vazgeçilmezleri arasında bulunduğunu dile getiren Demir, Uşak'ta tatlı ve unlu ürünlerde haşhaşın sıkça kullanıldığını söyledi.

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Zini hamursuzunun şerbetsiz baklavaya benzediğini aktaran Demir, "Bu ürün şekersiz olarak da yapılır börek gibi de tüketilebilir. Zevke göre tahinli şekerli yapılır. Oldukça besleyici ve lezzetli bir yemektir" diye konuştu.

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Fatih Demir, demir tatlısının da yöre mutfağında önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.

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Demir tatlısının, hamurun yuvarlak ve içerisinde yaprak şeklinde bir demire bulanması ve kızgın yağda pişirildikten sonra şekerli suya yatırılması ile elde edildiğini anlattı.

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Demir, "İsteğe göre üzerine kaymak konulur, yapımı kolay bir tatlıdır. Bunun dışında dünyaca ünlü tarhanamız, keşkeğimiz, döndürmemiz, topalak yemeğimiz çok lezzetlidir" dedi.

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Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan ise kentin zengin yemek kültürünü yaşatmak için yemek yarışmaları düzenlediklerini, fuar ve organizasyonlarda yöre lezzetlerini tanıttıklarını söyledi.

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Kaybolmaya yüz tutan lezzetleri yemek yarışmaları ile yeniden hatırlattıklarını belirten Cahan, "Uşak, yarenler şehri. Yemeklerimiz çok lezzetli ve çeşitli. Biz de bu yemekleri ve kültürü yaşatmak için çaba harcıyoruz. Aşçılarımızı yurt dışındaki organizasyonlara gönderiyor, Uşak yemeklerini tanıtıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Yemek tutkunlarını Uşak'a davet eden Cahan, önümüzdeki dönemde geniş kapsamlı bir yemek festivali düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

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Uşak yöresine ait farklı lezzetler denemek isteyenlere harika bir tarif! İçerisinde ekmek içi de bulunan bu ilginç böreğin tadı da muhteşem.

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Uşak'la özdeşleşmiş bir lezzet, döndürme börek ya da bir diğer adıyla çevirme börek. Adını pişirme sürecinde tepsinin ocağın üzerinde döndürülmesinden alan bu leziz böreği denemek isterseniz, döndürme börek tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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