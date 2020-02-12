Unutulmuş bir lezzetti, uzun süren araştırmaların sonunda yeniden keşfedildi

"Koyun veya kuzuyu kestikten sonra bir gün dinlendiriyoruz. Porsiyon halinde parçaladıktan sonra baharatlarla harmanlıyoruz. Yaz aylarında kuyularımızda yapıyoruz. Ancak kış aylarında taş fırında yapmak zorunda kalıyoruz. 5 saatte pişiyor. Çok da lezzetli oluyor. Kebabımızı yemek için Türkiye'nin her yerinden gelenler var. Bu bizi çok mutlu ediyor."