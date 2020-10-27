Turşu fabrikasına dönüştürülen atıl ilkokul binası kadınlara iş kapısı oldu

"Burası daha önce Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bir okuldu. Öğrencisi kalmadığından dolayı kapandı. Bu okulu Özbağ Belediyesine devraldık ve turşu üretmeye karar verdik. Burada 10 kişiye iş imkanı sağladık. Bir gıda mühendisimiz var. Biber, domates, salatalık, acur turşusu çeşitlerimiz var. Herhangi bir katkı maddesi yok. Çiftçilerimizin bahçelerinde ektiği sebzeleri fabrikamızda değerlendiriyoruz. Belde halkımıza üretmeleri için alım garantisi de verdik."