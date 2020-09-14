Sivas'a iki yeni coğrafi işaret: Etli pide ve soslu yaprak döner

"Döner ve pidenin Ulaş halkı tarafından sevilerek yenildiği gibi, çevre illerden de sevilerek yenildiğini tespit ettik. Ulaş etli pidesi ve yaprak döneri, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret olarak tescillenmiştir. Ulaş halkımıza ve Sivasımıza hayırlı olsun."