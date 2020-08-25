Şanlıurfa'da isot mesaisi başladı ama koronavirüs nedeniyle beklenti düşük

"Sapları ayrılan biberleri makineden geçiriyoruz. Onun ardından biberi güneşin altında kurumaya bırakıyoruz. Birkaç gün içinde biber suyu çekiliyor ve kuruyor. Kuruyan biberleri bu defa kararması için naylon poşetlerin içine koyuyoruz. Orada da bir süre duruyor."