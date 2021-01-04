Samsun'un vazgeçilmez lezzeti manda kaymaklı lokuma ilgi büyük

"O yıllardan itibaren sadece sonbahar ve kış mevsiminde üretilen bir üründür. Kaymak süt ürünü olduğu için kışın daha uzun süre ömrünü muhafaza eder daha dayanıklı olur. Kaymağın ömrü sıcakta çok az olur. İkinci bir sebebi mandanın sütünden elde edilen kaymağın lezzeti mandanın beslenme alışkanlığını göre değişir."