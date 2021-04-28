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İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 28 Nisan 2021 - 11:54 | 

Sahurda Bunları Yapmayın

Öncelikle oruç tutuyorsanız sahur yapmadan oruç tutmanın zararlı olduğu konusunda uzmanlar hemfikir. Peki sahurda kaçınmanız gerekenler neler?

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1Susamanıza yol açacak yiyecek ve içeceklerden uzak durun

Susamanıza yol açacak yiyecek ve içeceklerden uzak durun

Kabak ve salatalık su oranı yüksek yiyecekler. Özellikle sahurda bu besinleri tüketin. Hafif ama doyurucu yemekleri tercih edin. İçecek olarak ayran ve su iyi bir tercih olacaktır.

2Acı ve baharatlı yiyecekler tüketmeyin

Acı ve baharatlı yiyecekler tüketmeyin

Acı, baharatlı, tuzlu yiyecekler ve asitli içecekler gün içerisinde susamanıza yol açacaktır. Bu besinler yerine sağlıklı ve su oranı yüksek yiyecekleri tercih edin.

3Yoğun karbonhidrattan kaçının

Yoğun karbonhidrattan kaçının

Mayalı, hamurlu, nişastalı yiyecekler hızlı bir doyma hissi yarattığı gibi içerdikleri karbonhidrat nedeniyle doyma hissini de çabuk kaybettiriyor. Bu nedenle hem hızlı kilo alımını, hem acıkmayı engellemek hem de sindirim sisteminizi bozmamak için karbonhidrat yönünden yoğun besinlerden kaçınmalısınız.

4Suyu bölerek tüketin

Suyu bölerek tüketin

Uzmanlar, ramazan ayında su tüketimini bölerek gerçekleştirmenin önemli olduğu görüşünde. İftarda orucunuzu açarken, iftar ile sahur arasında ve son olarak da sahurda vücudunuza yeteri miktarda su almalısınız. Aşırı miktarda su tüketmek yerine, oruçlu olduğunuz sürelerde susamamayı göz önüne alarak miktarı belirlemelisiniz.

5Yemeklerinizi yavaş yemelisiniz

Yemeklerinizi yavaş yemelisiniz

Hızlı yemek yemek, her daim sindirimi zorlayan zararlı eylemlerin başında geliyor. Özellikle iftar ve sahurda bundan kaçınmalı, yemeklerinizi yavaş ve iyi çiğneyerek tüketmelisiniz.

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