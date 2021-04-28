Sahurda Bunları Yapmayın

Öncelikle oruç tutuyorsanız sahur yapmadan oruç tutmanın zararlı olduğu konusunda uzmanlar hemfikir. Peki sahurda kaçınmanız gerekenler neler?
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1
Susamanıza yol açacak yiyecek ve içeceklerden uzak durun
Kabak ve salatalık su oranı yüksek yiyecekler. Özellikle sahurda bu besinleri tüketin. Hafif ama doyurucu yemekleri tercih edin. İçecek olarak ayran ve su iyi bir tercih olacaktır.
2
Acı ve baharatlı yiyecekler tüketmeyin
Acı, baharatlı, tuzlu yiyecekler ve asitli içecekler gün içerisinde susamanıza yol açacaktır. Bu besinler yerine sağlıklı ve su oranı yüksek yiyecekleri tercih edin.
3
Yoğun karbonhidrattan kaçının
Mayalı, hamurlu, nişastalı yiyecekler hızlı bir doyma hissi yarattığı gibi içerdikleri karbonhidrat nedeniyle doyma hissini de çabuk kaybettiriyor. Bu nedenle hem hızlı kilo alımını, hem acıkmayı engellemek hem de sindirim sisteminizi bozmamak için karbonhidrat yönünden yoğun besinlerden kaçınmalısınız.
4
Suyu bölerek tüketin
Uzmanlar, ramazan ayında su tüketimini bölerek gerçekleştirmenin önemli olduğu görüşünde. İftarda orucunuzu açarken, iftar ile sahur arasında ve son olarak da sahurda vücudunuza yeteri miktarda su almalısınız. Aşırı miktarda su tüketmek yerine, oruçlu olduğunuz sürelerde susamamayı göz önüne alarak miktarı belirlemelisiniz.
5
Yemeklerinizi yavaş yemelisiniz
Hızlı yemek yemek, her daim sindirimi zorlayan zararlı eylemlerin başında geliyor. Özellikle iftar ve sahurda bundan kaçınmalı, yemeklerinizi yavaş ve iyi çiğneyerek tüketmelisiniz.