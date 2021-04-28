Sahurda Bunları Yapmayın

Yoğun karbonhidrattan kaçının Mayalı, hamurlu, nişastalı yiyecekler hızlı bir doyma hissi yarattığı gibi içerdikleri karbonhidrat nedeniyle doyma hissini de çabuk kaybettiriyor. Bu nedenle hem hızlı kilo alımını, hem acıkmayı engellemek hem de sindirim sisteminizi bozmamak için karbonhidrat yönünden yoğun besinlerden kaçınmalısınız.