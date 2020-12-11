MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Yemek KültürüPaket servis olmayınca pandemi önlemleri bilik ekmeğini vurdu
GeriYemek Kültürü Paket servis olmayınca pandemi önlemleri bilik ekmeğini vurdu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Yemek Kültürü
İHA
Haber Giriş: 11 Aralık 2020 - 09:34 | 

Paket servis olmayınca pandemi önlemleri bilik ekmeğini vurdu

Malatya'nın organik tandır lezzeti bilik ekmeğinin satışları korona virüs salgını tedbirleri kapsamında getirilen yeni kısıtlamalar nedeniyle azaldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi sonrası doğal ürünlere rağbet artarken, Malatya'nın doğal ve yöresel lezzeti olan bilik ekmeği bu süreçte müşterilerini kaybetti.

2
Abone Olgoogle-news

Odun ateşinde ve toprak tandırda organik buğday unu, süt ve yağ karıştırılarak yapılan bilik ekmeğine, vatandaşlar korona virüs salgını nedeniyle dışarı çıkamayınca ilgi de azaldı.

3
Abone Olgoogle-news

Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde yaşayan 48 yaşındaki Fatma Sayi, bu dönemde paket servislerinin de olmaması nedeniyle işlerinde ciddi bir düşüş yaşandığını belirterek, biran önce bu salgının sonlanması temennisinde bulundu.

4
Abone Olgoogle-news

Eski zamanlarda olduğu gibi doğal olarak yapılan ekmek hakkında da bilgi veren Sayi, “Önce hamuru, mayalıyoruz, sütle yağla yoğuruyoruz. Unun ve yağın kaliteli olması gerekiyor. Yumurta, pekmez birazcık da üzerine küncü veya susam döküyoruz ve yapıyoruz. Odun ateşinde tandırda pişiriyoruz. Daha sonra müşterilerimize veriyoruz. Odun ateşinde ve toprak tandırda yapılan organik buğday unu, süt ve yağ karıştırılarak yaptığım bilik ekmeğini 2 TL'den satıyorum. Fiyatlarımız uygun. Yaklaşık 2 yıldır bilik ekmeği yaparak müşterilerimize hizmet sunmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

5“Korona virüsten salgını nedeniyle hijyen kurallarına uyuyoruz”
Abone Olgoogle-news

“Korona virüsten salgını nedeniyle hijyen kurallarına uyuyoruz”

Covid-19 salgını nedeniyle vatandaşların fazla dışarı çıkmadığını, bu nedenle satışların eskisi gibi olmadığını söyleyen 3 çocuk annesi Sayi, “Bilik ekmeğini yaparken korona virüs tedbirlerine uyuyoruz. Maske ve sosyal mesafeye dikkat ediyorum. En çok hijyene dikkat ediyorum, virüs döneminde işlerimiz düştü. Önce sağlık kurallarına uymaz gerekiyor. Bilik ekmeği yaparken maske ve hijyen kurallarına uyuyorum. Müşterilerimize kapın önünde siparişlerini veriyoruz. Yakın zamanda ise paket servis de yapacağız” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi