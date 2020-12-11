Paket servis olmayınca pandemi önlemleri bilik ekmeğini vurdu

Eski zamanlarda olduğu gibi doğal olarak yapılan ekmek hakkında da bilgi veren Sayi, “Önce hamuru, mayalıyoruz, sütle yağla yoğuruyoruz. Unun ve yağın kaliteli olması gerekiyor. Yumurta, pekmez birazcık da üzerine küncü veya susam döküyoruz ve yapıyoruz. Odun ateşinde tandırda pişiriyoruz. Daha sonra müşterilerimize veriyoruz. Odun ateşinde ve toprak tandırda yapılan organik buğday unu, süt ve yağ karıştırılarak yaptığım bilik ekmeğini 2 TL'den satıyorum. Fiyatlarımız uygun. Yaklaşık 2 yıldır bilik ekmeği yaparak müşterilerimize hizmet sunmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.