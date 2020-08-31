Mesai sabah 4'te başlıyor! Ciğerli kahvaltı için hafta sonları oraya akın ediyorlar

Ciğer mesailerinin sabah 04.00'de başladığını ve öğleye kadar sürdüğünü belirten Güven, bu şekilde kahvaltının büyük ilgi gördüğünü dile getirdi.Her pazar çarşıda tatlı bir telaşın olduğunu vurgulayan Güven, "Daha önce dedemiz bu işi yapardı, şimdi ise bizler devam ettiriyoruz. Sadece Adana'dan değil, şehir dışından gelen müşterilerimiz de var. Günde yaklaşık 30 kilogram ciğer satıyoruz. Herkesi ciğer yemeye davet ediyoruz" diye konuştu.