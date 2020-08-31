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Hürriyet
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Yemek Kültürü
AA
Haber Giriş: 31 Ağustos 2020 - 13:30 | 

Mesai sabah 4'te başlıyor! Ciğerli kahvaltı için hafta sonları oraya akın ediyorlar

Tescilli kebabıyla ünlü Adana'da, ciğer kebabıyla kahvaltı büyük ilgi görüyor.

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Tescilli kebabıyla ünlü Adana'da, ciğer kebabıyla kahvaltı büyük ilgi görüyor.

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Adana'nın tarihi Kazancılar Çarşısı'ndaki "Ciğerciler Sokağı" adıyla anılan caddede, pazar günü havanın aydınlanmaya başlamasıyla tatlı bir telaş başlıyor.

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Mangallarını kuran esnaf, bir yandan ciğerleri şişe saplarken, diğer yandan da etrafına tabure dizilmiş küçük masaların üzerine ciğerin vazgeçilmezi, şalgam başta olmak üzere bol soğan, domates ezmesi ve yeşillikleri özenle yerleştiriyor.

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Sabah saatlerinden itibaren dumanların yükseldiği ve güzel kokuların yayıldığı sokağa gelen müşteriler, geleneksel kahvaltı masasındaki zeytin, peynir ve reçel gibi ürünler yerine bol acılı ciğer kebabı yiyor, çay yerine şalgam suyu içiyor.

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Tarihi çarşıda yaklaşık 20 yıldır ciğer kebabı ustalığı yapan Celal Güven, AA muhabirine, bir asırdır ciğer kebabı geleneğini sürdürdüklerini söyledi.

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Ciğer mesailerinin sabah 04.00'de başladığını ve öğleye kadar sürdüğünü belirten Güven, bu şekilde kahvaltının büyük ilgi gördüğünü dile getirdi.Her pazar çarşıda tatlı bir telaşın olduğunu vurgulayan Güven, "Daha önce dedemiz bu işi yapardı, şimdi ise bizler devam ettiriyoruz. Sadece Adana'dan değil, şehir dışından gelen müşterilerimiz de var. Günde yaklaşık 30 kilogram ciğer satıyoruz. Herkesi ciğer yemeye davet ediyoruz" diye konuştu.

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İstanbul'dan ailesiyle ciğer yemeye gelen Nur Kılıç, "Ciğerin çok güzel bir görüntüsü var. Daha önce buranın ciğeri hakkında bilgi almıştık. Onun için bu saatte Adana ciğeri yemeye geldik. Bu saatte ilk kez ciğer yiyorum. Sunum ve ciğer mükemmel" dedi.

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Süleyman Ateş de hafta sonları ciğerle kahvaltının ailesiyle vazgeçilmezleri arasında yer aldığını ifade etti.

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Yağmur Ege İzmir, kahvaltıda ciğerin çok güzel olduğunu belirterek, herkese önerdi.Baran Cihan da "Adanalılar her pazar buraya gelir. Adana kebabı nasıl meşhur ise sabahları da ciğeri meşhur. Ciğerin yanında şalgam ve ciğeri baharatlayınca çok güzel değerlendirmesinde bulundu.

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İsmail Kamışlı ise ciğerle kahvaltı yapabilmek için hafta sonunu iple çektiklerini söyledi.

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