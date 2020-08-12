Manisa'da doğdu, tüm Türkiye'ye yayılıyor! Spil karası çok beğenildi

Ünal, şöyle devam etti: “Günümüze kadar bu fertler arasından 102 adet çeşit aday adayı belirledik ve 12 adedinin tescili tamamlandı. Bu çeşitlerden birisi olan Spil karası üzüm çeşidinin ismi anket yoluyla üreticilerimize danışılarak karar verildi. Çeşidin kısa özellikleri sosyal medya hesaplarında yayınlanmış, yüksek katılımla en fazla oyu alarak bu günkü ismi verilmiş ve ülke tarımının hizmetine sunulmuştur. Spil karası üzüm çeşidi çok erken dönemde olgunlaşması ile öne çıkmaktadır. Yüksek verimli olması ve rakiplerine göre kalite özelliklerinin daha iyi olması ile rağbet görmektedir. Çekirdekli, mavi-siyah renkli, 400-450 gram salkım ağırlığına sahip olan çeşidin verimi 2 bin-3 bin 800 kilogram arasındadır. Çeşidin yayım çalışmaları Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından halen devam etmektedir. Başta Ege Bölgesi olmak üzere ülkemizin farklı bölgelerinde yürütülen projeler vasıtasıyla çeşidin yayımı yapılmaktadır. Manisa dışında Aydın, Mersin, Adana, Niğde, Ankara, Tokat, Tekirdağ gibi birçok ilimizde bağ tesisleri gerçekleştirilmiş ve olumlu dönüşler alınmaya başlanmıştır. Çeşidin yaygınlaşmasının ardından ihracı yapılarak, ülke ekonomisine katma değer sağlanmasını hedefliyoruz.”