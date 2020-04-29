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DHA
Haber Giriş: 29 Nisan 2020 - 16:20,

Koronavirüse karşı ramazanın vazgeçilmez tatlısını meyveyle birleştirdi

Bursa’da tatlı ustası Yüksel Aktaş, ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı olan güllacı meyveli yaptı.

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Bursa’da tatlı ustası Yüksel Aktaş, uzmanların koronavirüsten korunmak için C vitamini alın tavsiyesi üzerine ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı olan güllacı meyveli yaptı.

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Tatlı ustası Yüksel Aktaş, uzmanlar salgından korunmak için C vitamini alınmasını tavsiye edince güllaç yufkası, süt ve cevizle yapılan ramazan ayının meşhur tatlısı güllaca, mevsim meyvelerini de ekledi.

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Aktaş, portakal, kivi, kiraz gibi meyveleri güllaca kattı. Güllacın evde rahatlıkla hazırlanabileceğini söyleyen Aktaş, "Güllacın içine koyacağımız cevizi en az 20 dakika yıkayıp, acısını almamız gerekiyor" dedi.

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Güllacın ramazan ayının en özel tatlısı olduğunu belirten Aktaş, şöyle devam etti:

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“Güllacın öncelikle sütü, cevizi ve geriye kalan malzemelerini rahatlıkla bulabilirsiniz.”

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“3,5 kiloluk tepsiye, 8 altına 8 üstüne olmak üzere 16 yufkaya ihtiyacımız var.”

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“Sütü yufkalara yavaşça yedirmemiz lazım. Yufkaların ortasına cevizi koymamız lazım.”

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“Cevizi 20 dakika suda yıkayıp, içerisindeki asitleri almamız lazım. Bunu yapınca cevizin acısı gidiyor, taze ceviz kıvamına geliyor.”

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“Güllaç yufkasının da ince olması gerekiyor. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor.”

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Koronavirüsün güllacı da etkilediğini belirten Aktaş, şunları söyledi:

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"Son dönemlerde koronavirüs sebebiyle C vitamini almamız gerekiyor. Bu nedenle güllaca da meyveleri katarak tatlandırma yapabiliriz.”

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“Bu kötü günlerde C vitaminini fazlaca almamız gerekiyor. Biz de güllacı böyle destekledik.”

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“Mevsimine göre meyveleri koymamız gerekiyor. Güllaç bu şekilde tam bir şifa deposu oldu.”

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“Herkesin evinde denemesini tavsiye ederim.”

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