Koronavirüse karşı ramazanın vazgeçilmez tatlısını meyveyle birleştirdi
Bursa’da tatlı ustası Yüksel Aktaş, ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı olan güllacı meyveli yaptı.
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Bursa’da tatlı ustası Yüksel Aktaş, uzmanların koronavirüsten korunmak için C vitamini alın tavsiyesi üzerine ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı olan güllacı meyveli yaptı.
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Tatlı ustası Yüksel Aktaş, uzmanlar salgından korunmak için C vitamini alınmasını tavsiye edince güllaç yufkası, süt ve cevizle yapılan ramazan ayının meşhur tatlısı güllaca, mevsim meyvelerini de ekledi.
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Aktaş, portakal, kivi, kiraz gibi meyveleri güllaca kattı. Güllacın evde rahatlıkla hazırlanabileceğini söyleyen Aktaş, "Güllacın içine koyacağımız cevizi en az 20 dakika yıkayıp, acısını almamız gerekiyor" dedi.
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Güllacın ramazan ayının en özel tatlısı olduğunu belirten Aktaş, şöyle devam etti:
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“Güllacın öncelikle sütü, cevizi ve geriye kalan malzemelerini rahatlıkla bulabilirsiniz.”
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“3,5 kiloluk tepsiye, 8 altına 8 üstüne olmak üzere 16 yufkaya ihtiyacımız var.”