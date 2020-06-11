Koronavirüs bunu da değiştirdi! 30 metrekarelik dükkana akın ettiler

"Bölgede bakır kullanan herkes kalaylatmak için Trabzon'a geliyor. Giresun, Gümüşhane, Artvin ve Rize'den bize gelen insanlar ve restoran sahipleri oluyor. Evinde bakır eşyası olup yıllar sonra fark eden ve şimdi getirenler var. Kırılmış veya hasarlı olanları tamir ediyoruz. Daha sonra kalay işlemini gerçekleştiriyoruz. Şu anda işlerimiz açısından güzel bir ortam var. Geçen hafta daha yoğundu ve bundan sonra da daha yoğun olmasını bekliyoruz. Ben de ustamdan ne gördüysem onu sürdürmeye, mesleğimi yaşatmaya devam ediyorum."