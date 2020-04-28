Kars'ın yöresel lezzetlerinden olan kete, sahur sofralarının da vazgeçilmezi

Ramazan ayı olması dolayısıyla ketenin çok tüketildiğini belirten Uluak, şöyle konuştu: "Keteleri sarı yağla yapıyoruz ondan dolayı sahurda daha tok tutuyor bundan dolayı talep daha çok oluyor. Ramazanda gündüz yaptığım tüm keteleri satıyorum elimde hiç kalmıyor. Türkiye'nin her yerinden kete isteyenler oluyor, İstanbul'a, Ankara'ya diğer illere kete gönderiyoruz." Uluak, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evde olması dolayısıyla ramazandan önce durgunluk yaşadıklarını ancak şu sıralar yoğun olduklarını dile getirdi. Kete üreticileri olarak ramazandaki işlerinden memnun olduklarını söyleyen Uluak, sözlerini şöyle tamamladı: "Ramazanda işlerimiz iki kat arttı. Burada kete çok tutulduğu ve özellikle sahurda çok tüketildiği için işlerimiz de çok şükür iyi. Kete ramazanda çok tercih ediliyor, bundan dolayı ilgi de çok."