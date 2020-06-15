Kapanış saati gece yarısına çekildi, kebapçıların yüzü güldü

"Pandemi dönemiyle ilgili genelgeler ve uygulanan kurallar, anında bize sözlü ve yazılı olarak bildiriliyor. Biz de bunları işletmelerimizde uygulamaya başlıyoruz. İnşallah el ele verip bu dönemi atlatacağız. Gelecekle ilgili umutluyuz, turlar açılıyor. Yavaş yavaş bir hareket başladı. İnşallah yeni dönem daha iyi olacak. Daha güzel günler bizi bekliyor olacak. Sağlıkla kalacağız ve hep beraber el ele verip bunu yeneceğiz."