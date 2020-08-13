Kahvaltıda yeniyor, fiyatı dudak uçuklatıyor

BULGARİSTAN Bizde papara denen ve artan ekmeklerden yapılan yemek, Bulgaristan’da popara diye adlandırılıyor ve birçok Bulgaristanlı için nostaljik bir kahvaltı özelliği taşıyor. Ekmeklerin üzerine sıcak süt ya da çay dökülüyor, Bulgaristan’ın sirene peyniri ufalanıyor, tereyağı ve şeker ilave ediliyor ve kaşıkla kolayca yenebilecek hale gelene kadar bekleniyor. Çok tuzlu olmayan sirene, daha ziyade taze keçi peyniri gibi hafif ekşimsi bir lezzete sahip.