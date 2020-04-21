Japonya'da tüketimi zorunlu! Üzerine süt döküp fırına koyarsanız...

Pidenin satın alındıktan sonra üzerine süt dökerek 100 derecede 2-3 dakika mutlaka ısıtılması gerektiğini belirten Ataman, "O zaman pidenin üstünde virüs filan hiçbir şey kalmıyor. Hem pidesini yiyecek hem de içi rahat edecek şekilde tüketebilir. Çocuklar pidenin renginin kırmızı olması nedeniyle çok eğleniyorlar. Bir anda kırmızı bir ekmekle ile karşılaşıyorlar. Bir de zaten hamuru yoğurmak insan eli için de çocuk eli için de inanılmaz bir terapi. Zaten çocuklarımız hep kreşlerde böyle kalın ince motorları geliştirsin diye oyun hamurlarından sürekli aktiviteler yapıyorlardı. İşte bakın evlerde artık Ramazan ayı boyunca aktivite yapma zamanı. Ramazan pidesi hamuruyla, ekmek hamuruyla istedikleri kadar aktivite yapabilirler. Daha sonra da mis gibi pişirip lezzet ve sağlıkla tüketebilirler" ifadelerini kullandı.