İzmirli kadınlar bağlarını imece usulü sezona hazırlıyor
Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından önceki yıl tescillenen "Kavacık üzümü"nün yetiştiği bağlarda kadınlar, ürünün kalite ve verimini artırmak için el birliğiyle budama yapıyor. Kavacık Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nurten Özkan, "Kadınların iş birliği çok önemli, komşusu, akrabası ve arkadaş ortamıyla imece usulü zorlu iş çok zevkli oluyor. Bu sayede bir bağdaki işlemler bir günde tamamlanıyor. Yoksa 10-15 günde anca bitirilir" derken, üretici Fatma Yılmaz, "Sabahları yemeğimizi alıp bağa geliyoruz, zor olmasına rağmen birlikte çalıştığımız için güzel vakit geçiriyoruz" diye konuştu.