MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Yemek Kültürüİzmirli kadınlar bağlarını imece usulü sezona hazırlıyor
GeriYemek Kültürü İzmirli kadınlar bağlarını imece usulü sezona hazırlıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yemek Kültürü
AA
Haber Giriş: 28 Ocak 2021 - 15:25 | 

İzmirli kadınlar bağlarını imece usulü sezona hazırlıyor

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından önceki yıl tescillenen "Kavacık üzümü"nün yetiştiği bağlarda kadınlar, ürünün kalite ve verimini artırmak için el birliğiyle budama yapıyor. Kavacık Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nurten Özkan, "Kadınların iş birliği çok önemli, komşusu, akrabası ve arkadaş ortamıyla imece usulü zorlu iş çok zevkli oluyor. Bu sayede bir bağdaki işlemler bir günde tamamlanıyor. Yoksa 10-15 günde anca bitirilir" derken, üretici Fatma Yılmaz, "Sabahları yemeğimizi alıp bağa geliyoruz, zor olmasına rağmen birlikte çalıştığımız için güzel vakit geçiriyoruz" diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news
2
Abone Olgoogle-news
3
Abone Olgoogle-news
4
Abone Olgoogle-news
5
Abone Olgoogle-news
6
Abone Olgoogle-news
7
Abone Olgoogle-news
8
Abone Olgoogle-news
9
Abone Olgoogle-news
10
Abone Olgoogle-news
11
Abone Olgoogle-news
12
Abone Olgoogle-news
13
Abone Olgoogle-news
14
Abone Olgoogle-news
15
Abone Olgoogle-news
16
Abone Olgoogle-news
17
Abone Olgoogle-news
18
Abone Olgoogle-news
19
Abone Olgoogle-news
20
Abone Olgoogle-news
21
Abone Olgoogle-news
22
Abone Olgoogle-news
23
Abone Olgoogle-news
24
Abone Olgoogle-news
25
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi