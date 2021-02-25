İspanyol Mutfağının En Sevilen Yemekleri

Paella Valencia bölgesinde popülerliğini elde etmiş ve tüm İspanya, hatta dünyaya yayılmış bir lezzet. Paella’nın sabit iki malzemesi pirinç ve zeytinyağı. Onun dışındaki malzemeler çok çeşitli. Etli, sebzeli, tavuklu, deniz mahsullü çeşitleri var. En önemli özelliği ise; Paella tavası adını almış özel tavalarda pişirilip servis edilmesi.