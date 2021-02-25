İspanyol Mutfağının En Sevilen Yemekleri

Bir gastronomi ülkesi olan İspanya, bol bol deniz ürünlerinin, taze Akdeniz sebzelerinin kullanıldığı bir yemek kültürüne sahip. Ülkemizde de sıklıkla tercih edilen ve sevilen İspanyol yemeklerine bir daha bakalım istedik;
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1
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Gazpacho
Endülüs döneminden bu yana tarifini koruyarak gelen Gazpacho, soğuk olarak servis edilen bir çorba. İçerisinde yeşil biber, domates, soğan ve bolca sirke bulunan Gazpacho, denediğinizde bir kez daha içmek isteyeceğiniz farklı bir lezzete sahip.
2
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Tapas
İspanyol mutfağı denince akla ilk gelen tatlardan biri Tapas. İspanya’da başlangıç ya da atıştırmalık olarak tüketilen Tapas, uzun dilimlenmiş ekmeklerin üzerine çeşitli mezelerin yerleştirilmesi ile yapılıyor. Tapas denemek isterseniz, İspanya’ya kadar gitmenize gerek yok. Günümüzde menüsüne Tapas’ı ekleyen çok sayıda restoran bulmanız mümkün.
3
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Tortilla
TortillaOmletin başka bir versiyonu diyebiliriz. Patates, yumurta ve soğanla karıştırılıp altlı üstlü olarak pişiriliyor ve İspanya’da sadece kahvaltı değil akşam yemeklerinde de tüketiliyor.
4
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Churros
Türk mutfağına aşina bir lezzet istiyorsanız, Churros için bizim halka tatlısına benziyor diyebiliriz. “Spanish doughnut” olarak bilinen bu tatlı, yanında mutlaka sıcak çikolata ile servis ediliyor. Sıcak çikolataya batırarak yiyebileceğiniz gibi, Hindistan cevizli, karamelli gibi çeşitleri bulunan Churros’u tek başına da afiyetle yiyebilirsiniz.
5
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Paella
Valencia bölgesinde popülerliğini elde etmiş ve tüm İspanya, hatta dünyaya yayılmış bir lezzet. Paella’nın sabit iki malzemesi pirinç ve zeytinyağı. Onun dışındaki malzemeler çok çeşitli. Etli, sebzeli, tavuklu, deniz mahsullü çeşitleri var. En önemli özelliği ise; Paella tavası adını almış özel tavalarda pişirilip servis edilmesi.