Hepsi birbirinden lezzetli... İşte dünyanın en tanınmış kahveleri
Kokusuyla kendine hayran, tadıyla damaklarda eşsiz bir tat bırakan kahve, tüm dünyada severek tüketiliyor. Yüzlerce farklı ağacı, çeşidi, işlenme şekli ve kavrulma biçimi olan bu özel lezzet için 1 Ekim, tüm dünyada kahve günü olarak kutlanıyor. Neredeyse tüm dünya kültürlerinde oldukça önemli olan kahve, kokusu, tadı ve farklı aromalarıyla sevenlerinin vazgeçemediği bir lezzet olarak karşımıza çıkıyor. Güne iyi başlamak ve devam etmek için yudumladığımız bu eşsiz lezzet ile ün salan ülkeler hangileri?
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1
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Kokusuyla kendine hayran, tadıyla damaklarda eşsiz bir tat bırakan kahve, tüm dünyada severek tüketiliyor. Yüzlerce farklı ağacı, çeşidi, işlenme şekli ve kavrulma biçimi olan bu özel lezzet için 1 Ekim, tüm dünyada kahve günü olarak kutlanıyor. Neredeyse tüm dünya kültürlerinde oldukça önemli olan kahve, kokusu, tadı ve farklı aromalarıyla sevenlerinin vazgeçemediği bir lezzet olarak karşımıza çıkıyor. Güne iyi başlamak ve devam etmek için yudumladığımız bu eşsiz lezzet ile ün salan ülkeler hangileri?
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Türkiye - Türk Kahvesi
1543 yılında dönemin Yemen Valisi Özdemir Paşa’nın İstanbul'a getirdiği kahve, Türkler tarafından yeniden yorumlanan pişirme tekniğiyle Türk Kahvesi adını aldı. Bugün, "40 yıl hatırı kalsın" diye sevilerek tüketilen Türk kahvesi, tüm dünyanın ilgisini çeken bir lezzet. Osmanlı’dan günümüze uzanan bu lezzet, isteğe göre, şekersiz, orta şekerli ve şekerli içilebiliyor. Türk kahvesi, Türkiye'nin farklı bölgelerinde farklı damak zevklerine göre servis ediliyor.
3
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İtalya - Espresso
İtalyanların tüm dünyaya hediye ettiği espresso’nun diğer kahve türlerine göre kafein oranı fazla. İnce öğütülmüş kahvenin üzerine basınç yoluyla sıcak suyun eklenmesiyle ortaya çıkan espresso, birçok insan için kahvenin en mükemmel halidir.
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Meksika - Cafe De Olla
Geleneksel, toprak kaplarda sunulan bir Meksika kahvesi olan cafe de olla, tarçın ve Meksika'ya özgü "piloncillo" adı verilen esmer şekerden yapılır. Cafe de olla genellikle soğuk iklim özelliklerine sahip yüksek kesimlerde ve kırsal bölgelerde ailelerin kahvaltılarda sıkça tüketmeyi tercih ettiği bir lezzet.
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Fas - Baharatlı Kahve
Fas kültürünün günümüze taşıdığı en özgün lezzetlerden biri olan baharatlı kahveler, argan yağı ile farklı bir boyuta ulaşıyor. İçinde karabiberden muskata, susamdan tarçına kadar çeşit çeşit baharatın bulunduğu kahveler, Fas'ın her noktasında misafirlerin mistik bir tat deneyimlemesini sağlıyor.
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Etiyopya - Buna
Kahvenin ana vatanı olan Etiyopya’dan çıkan buna, ülkede oldukça fazla tüketiliyor. İçimi ve yapım şekliyle bir kahve şölenine dönüşen buna, kömür ateşinde pişirilerek küçük fincanlarda servis ediliyor.
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Kenya - Nyeri
Kenya'nın orta yaylalarında yer alan nyeri bölgesinde yetiştirilen bu kahve çekirdekleri böğürtlen, nar ve karamel aromalarının harmonisiyle ağızda eşsiz bir tat bırakıyor. Her yudumda kendinizi özel hissetmenizi sağlayan bu lezzet, tatların arasındaki dengeyle dünyanın en beğenilen kahveleri arasındaki yerini alıyor.
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Endonezya - Kopi Luwak
Dünya genelinde kahve çeşitleri arasında en az üretilen kopi luwak, aynı zamanda en pahalı kahveler arasında. Kopi luwak telvesi nedeniyle Türk kahvesini andırıyor. Yumuşak bir içimi var ve kahveyi tadanlar lezzetini çikolataya benzetiyorlar.