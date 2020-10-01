Hepsi birbirinden lezzetli... İşte dünyanın en tanınmış kahveleri

Kokusuyla kendine hayran, tadıyla damaklarda eşsiz bir tat bırakan kahve, tüm dünyada severek tüketiliyor. Yüzlerce farklı ağacı, çeşidi, işlenme şekli ve kavrulma biçimi olan bu özel lezzet için 1 Ekim, tüm dünyada kahve günü olarak kutlanıyor. Neredeyse tüm dünya kültürlerinde oldukça önemli olan kahve, kokusu, tadı ve farklı aromalarıyla sevenlerinin vazgeçemediği bir lezzet olarak karşımıza çıkıyor. Güne iyi başlamak ve devam etmek için yudumladığımız bu eşsiz lezzet ile ün salan ülkeler hangileri?