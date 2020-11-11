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Yemek Kültürü
DHA
Haber Giriş: 11 Kasım 2020 - 15:12 | 

Havalar soğudu, tezgahlarda palamudun yerini hamsi aldı

Karadeniz'de havaların da soğumasıyla birlikte balık tezgahlarında palamudun yerini bu kez, hamsi almaya başladı.

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1 Eylül'de başlayan denizlerde yeni av sezonu ile birlikte palamutta yaşanan bolluk hem vatandaşları hem de balıkçıları memnun etti.

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Palamut son günlerde azalınca, tezgahlarda yerini hamsi almaya başladı. Karadeniz'de avlanan hamsi, Trabzon'da tezgahlarda kilosu 15 liradan satılıyor.

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Trabzonlu balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, şu anda tezgahlarda yerli hamsinin satıldığını belirterek, "Beklenen Karadenizin incisi tezgahları süslemeye başladı. Vatandaşlarda yerli hamsi özlemi vardı. Palamudun azalmasıyla hamsiye yönelmeye başladılar. Havaların soğuk gitmesiyle hamsi daha da bollaşacak. Yavaş yavaş tezgahların çoğunluğunun hamsiyle süslenmesini bekliyoruz. Şu an turfanda olan hamsinin fiyatı 10-15 ve 20 lira fiyatlarında satıldı. Dün 10 liradan sattığımız hamsi bugün 15-20 lira oldu" dedi.

4’HAMSİYİ GÖRMEK BİZİ SEVİNDİRDİ’
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’HAMSİYİ GÖRMEK BİZİ SEVİNDİRDİ’

Hamsi almak için balık haline gelen Hasan Faruk Özgül, "Tezgahlarda yerel hamsi bollaştı. Taze, iri ve fiyatı da gayet uygun. Hamsinin mevsimi şimdi. Herkes bol bol yesin dedi. Orhan Çağlar ise, Hamsimizi tezgahlarda görmek bizi sevindirdi. Yerli hamsinin gelişi biraz geç oldu ama hamsimiz tezgahtaki yerini aldı. Bundan sonra taze taze yemeye devam edeceğiz. Havaların daha da soğumasıyla daha çok hamsi çıkacağını tahmin ediyorum. Hamsinin fiyatı normal. Her vatandaşın alabileceği düzeyde" diye konuştu.

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