Havalar soğudu, tezgahlarda palamudun yerini hamsi aldı

’HAMSİYİ GÖRMEK BİZİ SEVİNDİRDİ’ Hamsi almak için balık haline gelen Hasan Faruk Özgül, "Tezgahlarda yerel hamsi bollaştı. Taze, iri ve fiyatı da gayet uygun. Hamsinin mevsimi şimdi. Herkes bol bol yesin dedi. Orhan Çağlar ise, Hamsimizi tezgahlarda görmek bizi sevindirdi. Yerli hamsinin gelişi biraz geç oldu ama hamsimiz tezgahtaki yerini aldı. Bundan sonra taze taze yemeye devam edeceğiz. Havaların daha da soğumasıyla daha çok hamsi çıkacağını tahmin ediyorum. Hamsinin fiyatı normal. Her vatandaşın alabileceği düzeyde" diye konuştu.