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Hürriyet
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Yemek Kültürü
DHA
Haber Giriş: 20 Ağustos 2020 - 14:02 | 

Hatay'ın vazgeçilmez lezzeti oruk dört farklı şekilde yapılıyor, her türlü damak çatlatıyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan UNESCO Hatay Gastronomi Evi’nde, Ortadoğu mutfağından günümüze gelen ve dört çeşidi ile damaklarda ayrı bir lezzet bırakan ‘Oruk’ hem içinde hem dışında kullanılan et ile ayrı bir tat veriyor.

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Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan UNESCO Hatay Gastronomi Evi’nde, Ortadoğu mutfağından günümüze gelen ve dört çeşidi ile damaklarda ayrı bir lezzet bırakan ‘Oruk’ hem içinde hem dışında kullanılan et ile ayrı bir tat veriyor.

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2017 yılında UNESCO tarafından Hatay'ın UNESCO gastronomi ağına dahil edilmesinin ardından, ilin tarih ve kültür zenginliği ile harmanlanmış lezzetlerini tanıtmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl Mart ayında açılan UNESCO Hatay Gastronomi Evi, gelenek ile geleceğin kombinasyonunu sağlayarak Hataylılara eşsiz lezzetler sunuyor.

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Yapılan dört çeşidi ile damak çatlatan bir lezzet olan ‘oruk’ haşlaması, kızartması, yumurtalısı ve avuç içi çeşidi ile hem ara sıcak olarak hem de ana yemek olarak tüketiliyor.

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Hatay UNESCO Gastronomi Evi Şefi Süleyman Demirel, oruğun başlı başına bir menü olduğunu dile getirerek “Oruk Antakya mutfağının çok önemli yemekleri arasında yer alır. Antakya’da başlı başına bir menüdür. Biz de bugün 4 çeşidini ele aldık. Haşlama oruk, kızartmalı oruk, muhattemi oruk (yumurtalı) ve avuç içi oruk çeşidini yaptık" dedi.

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Demirel, "Oruk Antakya mutfağına Ortadoğu’dan kalma bir yemek. Aynı şekilde Hatay mutfafına geldikten sonra burada çok fazla çeşitlendirilmiş bir tür. Etin taşta dövülmesi ile bulgurla birleştirilerek, hamur elde ediliyor, içine iç harcı konulup kapatılması temeldir. İnsanlar bunu zaman içinde gün içinde çok fazla çeşitlendirmişler" diye konuştu ve ekledi:

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"Antakya’da üç farklı yörede üç farklı oruk yapıldığını görebilirsiniz. Oruğun diğer illerde ki içli köften farkı var. Oruğun içi ve dışı etlidir. Hem dış harcında hem de dış harcında et var. Her şekilde insan kendine göre çeşitlendirebilir.”

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Yapılan çeşitlerde aynı harcın kullanıldığını belirten Demirel “Oruğun dış harcında ilk dönemlerde etin dövülmesi ve bulgurun eklenmesi ve baharatın eklenmesiyle oluşan bir harç var. Dört çeşidin hepsinde aynı harç var. Kızartma Oruk, Şam Oruğu olarak geçiyor, bu yörede fırında da yapılıyor. Daha sonra haşlama oruk yaptık, altına ıspanak ve üstüne sarımsaklı yoğurt ekledik, avuç içi oruk yaptık, daha oval bir şekilde oluşturduk. Son olarak da muhattemi oruk (yumurtalı) yaptık" dedi.

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Demirel, "Önceden kahvaltılar dahil öğle ve akşam yemeklerinde de yapılabilir. Oruğu ara sıcak ve ana yemek olarak da tüketenler var. Evlere indiğinizde özünde ana yemek olarak yendiği görülmüştür” ifadelerini kullandı.

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