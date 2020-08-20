Hatay'ın vazgeçilmez lezzeti oruk dört farklı şekilde yapılıyor, her türlü damak çatlatıyor

Yapılan çeşitlerde aynı harcın kullanıldığını belirten Demirel “Oruğun dış harcında ilk dönemlerde etin dövülmesi ve bulgurun eklenmesi ve baharatın eklenmesiyle oluşan bir harç var. Dört çeşidin hepsinde aynı harç var. Kızartma Oruk, Şam Oruğu olarak geçiyor, bu yörede fırında da yapılıyor. Daha sonra haşlama oruk yaptık, altına ıspanak ve üstüne sarımsaklı yoğurt ekledik, avuç içi oruk yaptık, daha oval bir şekilde oluşturduk. Son olarak da muhattemi oruk (yumurtalı) yaptık" dedi.