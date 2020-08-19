Ezine peyniri alacak vatandaşlara üreticilerden logo uyarısı

Atak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Ezine peynirinin market satışlarının azaldığını, internetten satışlarının ise arttığını anlattı. Soğuk zinciri bozmamak için internetten satışları biraz frenlediklerini dile getiren Atak, özel koli ve ambalajlarda buz tüpleriyle müşterilere gönderdiklerini bildirdi. Dernek Başkanı Ali Atak, Ezine peynirinin evlerden sonra en çok tüketildiği yerlerin kafeterya, restoran ve oteller olduğu bilgisini verdi.Ezine peynirinin yıllık 250 bin teneke üretim hacmine sahip olduğunu, ürünün 18 kilogramlık tenekelerde hazırlandığını söyleyen Atak, "250 bin tenekeden hesapladığımızda 4 milyon 500 bin kilogram peynir üretildiğini görmekteyiz ancak şu anda sahtelerle beraber Türkiye'de 2 milyon 500 bin teneke peynir, 'Ezine peyniri' adı altında tüketilmektedir. Bizim en büyük derdimiz bu" diye konuştu. Atak, hayvan üreticilerini desteklemek için aldıkları süte bölge şartlarında iyi bir fiyat verdiklerini belirtti. Bölgelerinde sütün fiyatının ülke ortalamasına göre yüzde 25 pahalı olduğunu kaydeden Atak, "Sütü üreticimizden daha pahalı alıyoruz. Biz bunun karşılığını da tüketicimizden alabiliyoruz. Tüketicilerimiz peynirimize karşı teveccühünü gösteriyor ve bize bunun karşılığını veriyor. Bir yerde farklı bir fiyata Ezine peyniri var, diğer bir yerde farklı bir fiyata. Tüketicinin kafasını bu karıştırıyor" ifadelerini kullandı.