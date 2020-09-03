Eyfel Kulesi'nin önünde bile fotoğrafı var! 'Bir kez tadan bir daha başkasını yemez'

"Geçen sene 7 bin ton civarında olan üretim bu sene 8 bin ton civarında. Erbaa yaprağının ilçe ekonomisine yıllık katkısı 70 ila 80 milyon lira, ekonomik katkı anlamında ilk sırada yer alıyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar, bulundukları yerlerde buldukları Erbaa yaprağıyla fotoğraflaratıyor. Bir vatandaşımız Paris'te Eyfel Kulesi önünde elinde Erbaa yaprağı ile fotoğrafını çekip bana attı. Ürünümüzün dünyanın dört bir yanında olmasından dolayı çok mutluyuz."