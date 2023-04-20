Ev baklavası tarifi ve yapılışı : Evde kolay, kıyır kıyır bayram tatlısı ev yapımı baklava nasıl yapılır?

Hamuru dört eşit parçaya bölün.

Bir hamur parçasına nişasta serpin ve merdane kullanarak açabildiğiniz kadar açın.

Açtığınız hamurun bir ucuna bolca nişasta sürün ve katlayın.

Daha sonra diğer bir ucuna da bolca nişasta sürüp katlayın.

Hamur zarf şeklini alacak şekilde nişasta sürme ve katlama işlemini 2 kere daha devam ettirin.

Zarf şeklini verdiğiniz hamuru dinlendirmek için kenara alın.

Bu işlemleri diğer üç beze için de tekrarlayın.

Bütün bezeleri 20 dakika kadar dinlendirin.

En önce açtığınız hamur bezesinin üzerine biraz nişasta serpip merdaneyle açın.

Açtığınız hamuru tepsinizin boyutunda kesin.

Hamuru tepsiye yerleştirin. Fazla kalan parçaları da hamurun üzerine koyun.

Açtığınız ikinci hamur parçasını da yerleştirdikten sonra baklavanın içine koyacağınız fındık, fıstık veya cevizi hamurun üzerine güzelce serpiştirin.

Bu işlemi diğer iki hamur bitene kadar yapın.

Baklava tepsinizi dilediğiniz şekilde dilimleyin.

Üzeri için kullanacağınız tereyağını eritin.

Eritilmiş tereyağını baklava dilimlerinin üzerine dökün.

Daha sonra sıvı yağını da tatlının üzerine gezdirin.

Baklava tepsisini önceden 180 derece ısıtılmış fırında pişirmeye başlayın.

Pişirme esnasında ilk 20 dakikadan sonra fırının derecesini 170 dereceye ayarlayın.

Baklavalarınız yaklaşık 2 saat içinde pişecektir.