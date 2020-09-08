Esnaf lokantası yemekleri nelerdir? İşte esnaf lokantası denildiğinde ilk akla gelen yemekler
Esnaf lokantaları, 7’den 70’e herkesin tercih ettiği, küçük, samimi ve ekonomik işletmeler. Aynı zamanda Türk mutfağını gelecek nesillere aktarmada önemli bir araç olan esnaf lokantalarında her damak tadına uyan birçok seçenek bulunuyor. Peki, esnaf lokantası yemekleri nelerdir?
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1
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Esnaf lokantaları ekonomik olmasının yanı sıra çeşitliliğiyle de birçok kişi tarafından tercih ediliyor. İşte esnaf lokantası denildiğinde ilk akla gelen yemekler…
2
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Lokanta usulü mercimek çorbası
Mercimek çorbası özellikle kış aylarının olmazsa olmazıdır. Doyurur, besler, yumuşacık kıvamıyla insanın içini ısıtır. Bu nedenle de neredeyse tüm lokantaların menülerinde yer alır.
3
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Ezogelin çorbası
Ezogelin çorbası, Anadolu’nun en geleneksel çorbalarından biridir. Evde de yapılabilir ama nedense özellikle esnaf lokantalarında içilen ezogelin çorbasının tadı bir başkadır.
4
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Macar kebabı
5
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Şakşuka
Akdeniz'in en sevilen zeytinyağlılarından şakşuka, patlıcan, biber, domates gibi sebzelerin kavrulduktan sonra, üzerine sos dökülmesiyle hazırlanan bir tür meze çeşidi.
6
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Mantı makarna
Evlerimizde genellikle kıymayla yapılan mantı makarna esnaf lokantalarında sade şekilde yapılıyor.
7
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Ispanaklı yumurta
Sağlık açısından faydalı ve lezzetli ıspanaklı yumurta birçok esnaf menüsünde yer alan sebze yemeklerinden.
8
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Karalahana sarması
9
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Hasanpaşa köftesi
Osmanlı döneminden bu yana birçok kişinin vazgeçilmezi olan Hasanpaşa köftesi esnaf lokantalarının da vazgeçilmezlerinden.