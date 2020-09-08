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Hürriyet
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Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 08 Eylül 2020 - 17:38 | 

Esnaf lokantası yemekleri nelerdir? İşte esnaf lokantası denildiğinde ilk akla gelen yemekler

Esnaf lokantaları, 7’den 70’e herkesin tercih ettiği, küçük, samimi ve ekonomik işletmeler. Aynı zamanda Türk mutfağını gelecek nesillere aktarmada önemli bir araç olan esnaf lokantalarında her damak tadına uyan birçok seçenek bulunuyor. Peki, esnaf lokantası yemekleri nelerdir?

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Esnaf lokantaları ekonomik olmasının yanı sıra çeşitliliğiyle de birçok kişi tarafından tercih ediliyor. İşte esnaf lokantası denildiğinde ilk akla gelen yemekler…

2Lokanta usulü mercimek çorbası
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Lokanta usulü mercimek çorbası

Mercimek çorbası özellikle kış aylarının olmazsa olmazıdır. Doyurur, besler, yumuşacık kıvamıyla insanın içini ısıtır. Bu nedenle de neredeyse tüm lokantaların menülerinde yer alır.

3Ezogelin çorbası
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Ezogelin çorbası

Ezogelin çorbası, Anadolu’nun en geleneksel çorbalarından biridir. Evde de yapılabilir ama nedense özellikle esnaf lokantalarında içilen ezogelin çorbasının tadı bir başkadır.

4Macar kebabı
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Macar kebabı

5Şakşuka
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Şakşuka

Akdeniz'in en sevilen zeytinyağlılarından şakşuka, patlıcan, biber, domates gibi sebzelerin kavrulduktan sonra, üzerine sos dökülmesiyle hazırlanan bir tür meze çeşidi.

6Mantı makarna
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Mantı makarna

Evlerimizde genellikle kıymayla yapılan mantı makarna esnaf lokantalarında sade şekilde yapılıyor.

7Ispanaklı yumurta
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Ispanaklı yumurta

Sağlık açısından faydalı ve lezzetli ıspanaklı yumurta birçok esnaf menüsünde yer alan sebze yemeklerinden.

8Karalahana sarması
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Karalahana sarması

9Hasanpaşa köftesi
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Hasanpaşa köftesi

Osmanlı döneminden bu yana birçok kişinin vazgeçilmezi olan Hasanpaşa köftesi esnaf lokantalarının da vazgeçilmezlerinden.

10Tavuk sote
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Tavuk sote

11Patlıcan musakka
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Patlıcan musakka

12Orman kebabı
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Orman kebabı

13Fırında sütlaç
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Fırında sütlaç

14İzmir Köfte
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İzmir Köfte

15Kadayıf
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Kadayıf

16Kemalpaşa
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Kemalpaşa

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