Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine iki yeni coğrafi işaret tescili

Sivrihisar muska baklavasından sonra Sivrihisar Belediyesi tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan tescil başvurusu ile yöreye ait lezzetlerden meşhur Sivrihisar dövme sucuğu ve höşmerim tatlısı da Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı.