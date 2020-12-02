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Yemek Kültürü
İHA
Haber Giriş: 02 Aralık 2020 - 14:16 | 

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine iki yeni coğrafi işaret tescili

Sivrihisar'ın muska baklavasından sonra dövme sucuğu ve höşmerim tatlısı da Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı.

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Sivrihisar muska baklavasından sonra Sivrihisar Belediyesi tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan tescil başvurusu ile yöreye ait lezzetlerden meşhur Sivrihisar dövme sucuğu ve höşmerim tatlısı da Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı.

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Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

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"Sivrihisar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bölgemizde yerel miraslarımıza sahip çıkmak adına, Sivrihisar Belediyesi olarak, ilçemizde coğrafi işarete konu olabilecek ürünlerimizin tespiti amacıyla bir çalışma başlatıldı."

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"Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar kapsamında niteliği, ünü ve diğer özellikleriyle ilçemizle özdeşleşmiş ürünlerin tespiti yapıldı. İlk olarak Sivrihisar muska baklavasının Coğrafi İşaret tescili ile ilgili başvurusunu gerçekleştirdik ve baklavamızı tescil ettirdik."

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"Akabinde Sivrihisar dövme sucuğu ve höşmerim tatlısı için Türk Patent ve Marka Kurumu, Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanlığı'na yaptığımız başvuru gerekli incelemenin yapılmasının ardından kabul edilmesiyle ilçemize 3 coğrafi işaret tescili kazandırdık."

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"Sivrihisar’a ve Sivrihisarlı hemşerilerimize hayırlı, uğurlu olmasını dilerim. Yöresel lezzetlerimize sahip çıkıyor, ve tüm dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz."

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