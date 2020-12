Dünyanın gözü yine onların üzerinde! Bardaktan su içerken bile...

Prenses Diana, bulimia sonrası çok sıkı bir diyet uygulardı. Hatta McGrady bu durumu şöyle anlatıyor: "Bir gün bana, 'Darren sen bütün yağların icabına bak, karbonhidratları da ben spor salonunda halledeceğim' demişti. Her şeyi değiştirdik. Ben Buckhingam Sarayı tarifleri defterimi bir kenara atıp sağlıklı yemekler pişirmeye başladım. Diana Saray'dayken, bulimiasından kimsenin haberi yoktu, sonradan anladık. Biber ve patlıcan dolmasını ve balığı severdi. Kırmızı et yemezdi. Yediği tek kırmızı et kuzuydu. O da eğlencelerde. Dana eti asla yemezdi."