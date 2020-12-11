Dünyanın gözü yine onların üzerinde! Bardaktan su içerken bile...

Prens Philip bir seferinde çalışanların yemeğini daha çok beğenmiş ve onu yemişti. McGrady'nin aktardığına göre Prens Philip mutfağa geldi ve "Akşama ne yiyeceğiz?" dedi. "Sizin için kuzu budu hazırladık" cevabını alınca diğer kabı gösterip "Burada ne var?" diye sordu. Çalışanlar için hazırlananan pirzolalar olduğunu öğrenince ondan yemek istedi. Sonuçta pirzolayı Prens yedi, butu ise Saray'ın çalışanları...Prens Philip yemeğe gelirken o kadar gösterişsiz giyinirdi ki, çalışanlardan biri zannedilebilirdi. McGrady bu durumu şöyle anlatıyor: "Bir keresinde mutfağa geldi ve ben onu bahçıvan sandım. Eski püskü kıyafetler içinde yaşlı bir adam düşünün... Ancak dikkatli bakınca Prens Philip olduğunu anlayabildim."