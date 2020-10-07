Doğal ürünleriyle Olur kahvaltısı Van kahvaltısına meydan okudu

"Olur balı, tereyağı da kahvaltının bir diğer gıda maddeleri. Çaşır Doğu Anadolu’nun bir yerinde var, bizim kahvaltı sofralarımızda da yerini alır. Olur kahvaltısının başlıca ürünlerinden biri de ’keş dövmesi’. Bu dövme tatlı ihtiyacını gidermek için dut ve cevizin dövülmesiyle yapılıyor. Karnavas baklavamız yine sadece Karnavas mahallemize has bir tatlı. Sac katmeri de kahvaltıda tüketilen yiyeceklerden birisi."