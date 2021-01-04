Dışı çıtır çıtır, içi bol kıymalı... Bu yiyecekler insana kendini iyi hissettiriyor

Fırından yeni çıkmış tazecik bir poğaçanın, yeni demlenmiş sıcacık bir bardak çayın, yumuşacık kıvamıyla iç ısıtan bir mercimek çorbasının yerini ne tutabilir? Tabii ki hiçbir şey… Bunlar bedenimize iyi gelmenin yanı sıra moralimizi de düzelten, keyfimizi yerine getiren yiyecekler. Bu yiyecekler sadece bizde değil birçok farklı kültürde bulunuyor. Sizin için dünyanın dört bir yanında insanlara kendini iyi hissettiren yiyecekleri derledik. Aralarında bizim için de çok tanıdık tatlar olan bu yiyeceklerle siz de mutlaka tanışmalısınız.