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Mutfak Tüyoları
Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: Ingimage ve Alamy
Haber Giriş: 27 Mayıs 2020 - 11:37,

Dikkat! Eti pişirmeden önce bu işlemi yapıyorsanız...

Hangi sebze ve meyve nasıl temizlenmeli? Yumurtayı, tavuğu, balığı pişirmeden önce yıkamak doğru mu? İşte mutfaklarımızda çok sık karşılaşılan bazı hatalar ve doğruları...

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1
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Ne kadar doğal ve organik beslenirsek beslenelim, gıdaların üzerindeki çeşitli tarım ilaçlarından ve kirlilik yaratan diğer unsurlardan kaçamıyoruz.

2
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Bunun için ister çiğ olsun, ister pişmiş, yediklerimizi iyice temizlemek çok büyük önem taşıyor.

3
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“Nasılsa pişiyor, mikrobu ölüyor” diye düşünüp bu çok önemli basamağı kesinlikle ihmal etmeyin. İşte yanlış temizlediğimiz o yiyecekler ve doğru temizleme koşulları…

4DONDURULMUŞ SEBZE VE MEYVELER
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DONDURULMUŞ SEBZE VE MEYVELER

Dondurulmuş sebze ve meyveler hayatımızı çok kolaylaştırıyor. Paketlerinden çıkarıp doğrudan tencereye atıveriyoruz. Ancak dondurulmuş sebzeleri de yıkamanız gereken bazı koşullar söz konusu.

5DONDURULMUŞ SEBZE VE MEYVELER
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DONDURULMUŞ SEBZE VE MEYVELER

Eğer yüksek sıcaklıkta pişirecekseniz, dondurulmuş sebzeleri yıkamanıza gerek yoktur. Ancak sebzeleri biraz daha dişe gelir şekilde pişirecekseniz o zaman taze sebzeleri yıkadığınız gibi yıkayıp pişirmelisiniz. Böylece kirden ve bakteriden arınmış olurlar.

6PİRİNÇ
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PİRİNÇ

Pirincin hangi tür olursa olsun kullanılmadan önce mutlaka 3-4 kez yıkanmalıdır. Bunun asıl sebebi pirinci temizlemek değildir.

7PİRİNÇ
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PİRİNÇ

Pirincin dış yüzeyinde birikmiş nişastayı yıkayarak arıtmazsanız pirinçler pişirme aşamasında birbirine yapışır ve topaklanır. Aynı şey mısır ya da buğday gibi diğer nişastalı taneler için de geçerlidir.

8MİDYE
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MİDYE

Bütün kabuklu deniz canlılarını, dondurulmuş bile alsanız çok iyi yıkamanız gerek. Çünkü kabuklarının içi kum dolu olabilir.

9MİDYE
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MİDYE

Kabuklu deniz ürünlerini akan suyun altında iyice yıkayıp pisliklerinden arındırmadan kesinlikle pişirmeyin.

10SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
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SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Sütü, yoğurdu nasıl yıkayacağım diye düşünmeyin. Burada bahsettiğimiz süt ürünlerinin ambalajları tabii ki…

11SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
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SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Çünkü bu ambalajlar market çalışanlarından müşterilere birçok kişinin elinden geçiyor. Kapağını açtığınız anda ambalajın dışındaki bakteriler içine de yayılma riski taşıyor.

12BALIK
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BALIK

Balığı çiğ yemeyecekseniz yıkamanıza gerek yoktur. Çünkü yüksek sıcaklıklarda pişen balığın bakterileri ölür. Üstelik balığı yıkadığınızda mutfağın her yerine bakteri yayma riski doğar.

13BALIK
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BALIK

Ancak balık hazırladıktan sonra ellerinizi, bıçağınızı ve kesme tahtanızı çok iyi yıkamanız gerektiğini unutmayın.

14LAHANA VE KARNABAHAR
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LAHANA VE KARNABAHAR

Lahananın türü ne olursa olsun çok iyi yıkanmalıdır. Aynı şey karnabahar için de geçerlidir. Karnabaharın bütün girintilerini iyice temizlemeli ve sebzenizi çiçeklerine ayırmalısınız.

15LAHANA VE KARNABAHAR
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LAHANA VE KARNABAHAR

Lahananın da en dış iki katmanını koparıp atın. Bu yaprakların altında küçük böcekler ve bakteriler saklanıyor olabilir. Ardından lahananızı sirkeli suya yatırıp birkaç dakika bekletin ve temiz suyla iyice durulayın.

16KUTU İÇECEKLER
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KUTU İÇECEKLER

Kutu içecekler özellikle yaz aylarında içindeki sıvıyı soğuk tutması ve lezzetini artırmasıyla çok sık tüketiliyor. Ancak dışını yıkamadan ya da en azından silmeden bu kutuları ağzınıza yaklaştırmayın.

17KUTU İÇECEKLER
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KUTU İÇECEKLER

Çünkü bu kutular tozlu kamyonlarda kilometrelerce yol gidiyor ve size ulaşana kadar birçok kişinin elinden geçiyor. Mümkünse kutudaki içeceği bardağa boşaltıp içmeyi tercih edin.

18MARUL
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MARUL

Yeşillikleri özellikle de marulu bol suyla yıkamadan yemeyin çünkü yapraklarının üzerinde ve köklerinde bol miktarda toz toprak birikmiş olacak.

19MARUL
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MARUL

Ellerinizle kökünden kopardığınız marulları birkaç dakika soğuk temiz suda bekletin. Ardından süzgece ya da temiz bir mutfak havlusunun üzerine alıp kurutun. Artık gönül rahatlığıyla salatanızı yiyebilirsiniz.

20ELMA
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ELMA

Elma, özellikle kabuklu yenecekse mutlaka iyice yıkanması gereken bir meyve. Çünkü dış yüzeyinde ilaçlar ve parlak görünmesi için bol miktarda bal mumu bulunuyor.

21ELMA
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ELMA

Araştırmalar elmalarınızı 12 dakika boyunca karbonatlı suda beklettiğinizde dış yüzeyindeki kimyasalların çoğunun arınacağını gösteriyor.

22YUMURTA
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YUMURTA

Yumurtaların dış kabuklarındaki tavuk pisliklerinin, yapışmış tüylerin vb. kirlerin yıkayınca temizlendiğini düşünüyoruz ama bu çok büyük bir yanlış.

23YUMURTA
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YUMURTA

Yumurta yıkandığında üzerinde bulunan mikroorganizmalar kabuktaki gözle görülmeyen deliklerden içeri çekiliyor ve enfeksiyon riski artıyor.

24TAVUK
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TAVUK

Birçoğumuz alışkanlıkla tavuğu pişirmeden önce sudan geçiriyoruz ancak bu yanlış bir hareket. Tavuğu iyice pişirmek yeterli çünkü tavukta bulunan bakteriler pişince ölüyor.

25TAVUK
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TAVUK

Yıkadığınızda o bakterileri mutfağın diğer yerlerine de saçma riski doğuyor. Ancak çiğ tavuğa değen ellerin, bıçak, kesme tahtası vb. eşyanın iyice yıkanması şart.

26ET
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ET

Dana ve kuzu etleri söz konusu olduğunda da tavukla benzer bir durum geçerli. Özellikle kirli yerlere temas eden etleri yıkayıp temizlediğimizi düşünüyoruz.

27ET
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ET

Ancak yıkama kirlenen kısımdaki bakterileri her yere yaydığı gibi bakterilerin çoğalmasına da zemin oluşturuyor. Bu nedenle kirli kısımları yıkamak yerine kesip atın.

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