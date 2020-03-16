Corona virüs endişesine karşı karalahana tavsiyesi

“Karalahanaya da ayrı bir parantez açarsak kendi topraklarımızda yetiştiriyoruz. Bu bizim için büyük bir güç. Çünkü karalahananın virüslerle savaşmada oldukça etkisi var. Toksinleri vücuttan atıcı etkisi var. Kanda dolaşan serbest radikaller, keton cisimciklerle savaşıyor. C vitamininden çok zengin, folik asit kaynağı ve beta karatenden zengin bir besin olduğu için karalahanayı tüketebiliriz.”