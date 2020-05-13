Çok sağlıklı diye bol bol tüketiyorsunuz ama...

Sannakji, ahtapottan yapılan bir tür suşi. Özelliği ise hayvanın pişirilmeden tüketilmesi. Bu da her ne kadar ölmüş olsa da ahtapotun sinirlerinin hala aktif olduğu, kollarının hala kıpırdadığı ve daha da önemlisi dokunaçlarının halen vakum yapabilmesi anlamına geliyor.