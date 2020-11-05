Çandır fasulyesinin tarladan sofraya yolculuğu başladı

Başkan Esen, "Kuru fasulyenin önemli türlerinden biri olan ve ismini de Yarbaşçandır Mahallemizden alan Çandır fasulyesi ülkemizde yok olma noktasına gelmişti. Konyaaltı Belediyesi olarak hem çiftçimizi teşvik etmek, hem de bu değerimizi yaşatmak adına kendi tarlamızda Çandır fasulyesi üretimi yapıyoruz. Yaklaşık 5 aylık çabanın ardından ürünümüzü hasat ettik. Verimli bir üretim yılı oldu. Elde ettiğimiz fasulyeyi gıda paketlerinde halkımıza dağıtacağız" diye konuştu.