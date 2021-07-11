Buzdolabı temizliği nasıl yapılır? Buzdolabını temizlemenin püf noktaları
Evimizde en çok kullandığımız elektronik ev aletlerinden biri olan buzdolabının daha uzun ömürlü olabilmesi ve yiyeceklerdeki hijyen nedeniyle düzenli olarak temizlenmesi oldukça önemlidir. Sürekli kullanıldığından, çok çabuk kirlenen buzdolabı en kolay nasıl temizlenir diye merak edenlerdenseniz, işte buzdolabını temizlemenin püf noktaları sizlerle…
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Mutfağımızın olmazsa olmazlarından, özellikle yaz aylarında sıklıkla kullanılan buzdolaplarının hijyenik olması sağlığımız açısından da büyük önem taşır. Aksi takdirde kötü kokular yayabilen ve uzun süre yerleşmiş lekelerin zor çıkarıldığı buzdolabının temizlenmesi hayli zaman alabilir. Bu nedenle buzdolabının haftalık ya da kullanım sıklığına göre yıllık rutin olarak temizlenmesi gerekir. Peki buzdolabı temizliği nasıl yapılır, nelere dikkat edilmeli? İşte buzdolabı temizliğinin püf noktaları.
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Buzdolabı nasıl temizlenir?
Buzdolabı temizliğinde özellikle içini temizlerken ağır kimyasal temizleyicilerden mutlaka kaçınılmalıdır. Ağır kimyasallar yerine bazı doğal püf noktalarla kendi temizlik malzemelerinizi hazırlayabilirsiniz.
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İşte o malzemelerden biri olan kabartma tozu ve sirkeli temizlik deterjanı tarifimiz;
2 yemek kaşığı kabartma tozu ve yarım kova sıcak su ya da 1 ölçü elma sirkesi 3 ölçü sıcak su (1’e 3 oran olacak şekilde) ile hazırlanacak karışımlardan birini tercih etmek çok daha sağlıklı bir sonuç verir.
Hazırlanan karışıma batırılmış yumuşak bir bez ile buzdolabının içi ve kapağı, yukarıdan aşağıya hareketle silinmelidir. Temizleme sırasında buzdolabında oluşabilecek aşınmalara ve göçmelere karşı dikkat edilmelidir.
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Buzdolabı temizliğinde dikkat edilmesi gerekenler
Elektrikle doğrudan temas edilecek bir durum söz konusu olmasa da, güvenlik açısından buzdolabının fişi çekilmelidir ya da güç düğmesi kapatılmalıdır. Buzdolabının tüm çıkarılabilir malzemeleri; raflar, kutular ve diğer parçalar alınarak içi boşaltılmalıdır.
Çıkartılan buzdolabı malzemeleri çizilmeleri engellemek amacıyla sünger veya yumuşak bir bez kullanarak ılık su ve sıvı deterjan ile yıkanmalı ve kurutulmaya bırakılmalıdır. Eğer, buzdolabı rafları ya da diğer malzemeleri cam ve seramik ise, çatlama ya da kırılmayı engellemek adına ılık su ile yıkamadan önce bir süre oda sıcaklığına gelmesi için beklenmelidir.
Temiz bir bez ile buzdolabının içi ve kapağı iyice kurulanmalıdır. Eğer temizlenme ihtiyacı varsa, derin dondurucu için de aynı işlemler sırasıyla tekrarlanmalıdır.
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Buzdolabı içine yerleştirilecek malzemeler tamamen kurumuş olmalıdır. Islak olduğu takdirde yumuşak, kuru bir bez ile malzemeler kurulanmalı ve o şekilde buzdolabı içine yerleştirilmelidir.
Buzdolabının kapak lastiği ılık, duru bir su ile silinmelidir. Eğer daha hijyenik bir temizlik gerekiyorsa yarım bardak suya bir miktar sirke de kullanılabilir.
Dış yüzey ise ılık, duru bir su ve ihtiyaç durumunda hafif bir bulaşık deterjanı ile temizlenmeli ve iyice kurulanmalıdır. Eğer buzdolabının kapağı parlak gösterilmek isteniyorsa sirke ya da cam temizleyiciler ile parlaklık sağlanabilir.
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Buzdolabı temizliğinin püf noktaları
Buzdolabı raflarını yıkarken ve kurularken bulaşık eldiveni kullanmak, rafların elden kayıp kırılma ihtimaline karşı daha güvenli bir önlem olacaktır.
Buzdolabı içindeki inatçı lekeler için bir sıkımlık beyaz diş macunu kullanılabilir. İnatçı lekeleri yumuşatmak için bir diğer çözüm ise, kabartma tozu katılmış ılık su karışımını beze emdirerek birkaç dakikalığına leke üzerinde bekletmektir.
Hijyen sağlamak için buzdolabı parçalarında, buzdolabının içi ve dışında silme, yıkama ve kurulama için ayrı bezler kullanılmalıdır.
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Temizlik sonrası buzdolabı; bir çay kaşığı çay ağacı yağı, bir bardak suya katılıp karıştırılarak silinirse kalan küflerin temizlenmesinde ve yayılmasında engelleyici özelliğe sahiptir.
Temizlik sonrası buzdolabının arkalarında bir yerlere bir kap içerisinde kabartma tozu koymak kötü kokuların giderilmesinde etkilidir. Yine taze çekilmiş kahveyi bir kase içine koyarak buzdolabında saklamak aynı etkiye sahiptir.