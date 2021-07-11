Buzdolabı temizliği nasıl yapılır? Buzdolabını temizlemenin püf noktaları

Buzdolabı temizliğinde dikkat edilmesi gerekenler Elektrikle doğrudan temas edilecek bir durum söz konusu olmasa da, güvenlik açısından buzdolabının fişi çekilmelidir ya da güç düğmesi kapatılmalıdır. Buzdolabının tüm çıkarılabilir malzemeleri; raflar, kutular ve diğer parçalar alınarak içi boşaltılmalıdır.



Çıkartılan buzdolabı malzemeleri çizilmeleri engellemek amacıyla sünger veya yumuşak bir bez kullanarak ılık su ve sıvı deterjan ile yıkanmalı ve kurutulmaya bırakılmalıdır. Eğer, buzdolabı rafları ya da diğer malzemeleri cam ve seramik ise, çatlama ya da kırılmayı engellemek adına ılık su ile yıkamadan önce bir süre oda sıcaklığına gelmesi için beklenmelidir.



Temiz bir bez ile buzdolabının içi ve kapağı iyice kurulanmalıdır. Eğer temizlenme ihtiyacı varsa, derin dondurucu için de aynı işlemler sırasıyla tekrarlanmalıdır.